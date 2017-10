Elromlott a mammográfiai berendezés az SZTK-ban, elmaradtak a vizsgálatok

– Előfordul az ilyen. De azért szólhattak volna előbb is, akkor nem várakozok még ennyit sem – mosolygott egy nyugdíjas nő szerda délelőtt a szegedi SZTK-ban. Időpontra érkezett mammográfiára, a váróban ki is töltötte a kétoldalas vizsgálatkérő lapot. Amikor azonban kijött az asszisztens, ahelyett, hogy behívta volna, arról tájékoztatta, hogy a gép elromlott, így ezen a napon nem tudnak vizsgálatokat végezni.



Szerdán tehát mindenkit elküldtek, aki mammográfiára érkezett a rendelőintézetbe, a kartonozóban azonban reggel még biztosan nem tudtak a problémáról. Ott ugyanis érdeklődésünkre azt mondták, természetesen van rendelés, és útba is igazítottak, hol találjuk.



– Nem gyakoriak az ilyen leállások, mivel a vizsgálóberendezéseinket rendszeresen karban tartjuk – reagált megkeresésünkre Illés Mónika, a képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat végző Affidea Diagnosztika marketing- és PR-menedzsere. – Váratlan hibák azonban minden gép esetén előfordulhatnak, amiket igyekszünk a lehető leggyorsabban kijavítani. Jelen esetben is azonnal elkezdődött a hiba kijavítása. Akiknek szerdára volt időpontjuk, azokat átcsoportosítjuk a Patológiai Intézetbe, illetve amennyiben a berendezés ismét üzemképes lesz, a műszakokat szükség esetén meghosszabbítjuk.