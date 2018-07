Érzik a fecskék, hol szeretik őket: madárbarát hely a tömörkényi söröző

A név kötelez. Fotó: Török János

Virágtartó biciklik, hattyúk Trabant-gumiból. Látszik, jóérzésű emberek járnak ide. Fotó: Török János

– Természetvédők is szoktak jönni fényképezni – mondja Rajna Erzsébet, a Tömörkény melletti Fecskefészek Söröző alkalmazottja, aki 25 éve dolgozik itt. Ez egy igazi falusi kocsma, egykori Áfész-üzlethelyiség, amelyet az Apró család vásárolt meg annak idején. Vannak tréfás föliratok, odabenn, a polcon szépen rendben tartott, régi konyhai eszközök, üvegek. A falon festmények és a futball-világbajnokság menetét ábrázoló poszter. A már lejátszott meccsek eredményeit szépen fölvezették rá. Aki nem tér be, csak áthalad itt, annak is föltűnik kinn, az épület előtt a hét virágtartó bicikli. – Ezeket a vendégekkel közösen festettük, egyik se jó, de le vannak zárva azért. Ezt-azt hozott mindenki, ez lett belőle – magyarázza Erzsébet. Van még három hattyú is, ezeket Trabant-gumiból vágták ki és hajlítgatták a megfelelő alakúra. A Trabant-gumi azért jó erre, mert nincs benne drót. – Azt nem tudom, ki tette eléjük a tányéron a kukoricát! – nevet Erzsébet. – De a szomszédból átjött a kotló, és az is evett már belőle.A Fecskefészek Söröző legfőbb látványossága – a név kötelez! – a molnárfecskefészkek sora az eresz alatt. – Régen sokkal többen fészkeltek, tele volt az eresz végig. Aztán ahogy országszerte fogytak, úgy nálunk is. Most mintha megint többen lennének.A füsti-, molnár- és partifecske-állomány fogyásáról sokat lehet hallani, olvasni. Az utóbbi húsz évben megfeleződött a számuk, az ezredforduló óta egymillióval lettek kevesebben, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület adatai szerint. Ez nem csak önmagában drámai hír, következményei is vannak. Egy fecske ugyanis a költési időszak alatt körülbelül egykilónyi repülő rovart – legyet, szúnyogot – fogyaszt el. Az egyesület szerint az élőhelyek átalakulása, a fészkek leverése és a klímaváltozás okozza a csökkenést. Utóbbi jelenség azzal nehezíti meg a fecskék életét, hogy hosszabbak a száraz időszakok, kevesebb sarat találnak a fészeképítéshez.– Amikor itt nem esik az eső, mindig viszek ki vizet egy gödörbe, hogy legyen nekik elég saruk – hallottuk Erzsébettől. – Amikor pedig kiesik egy kisfecske, de még él, viszem a létrát, fölteszem a virágtartóra, amely a fészek alatt van, nehogy a macska találja meg. Ennyit tudok tenni értük.És ez a jelek szerint éppen elég. A fecskepiszokkal nincs semmi problémájuk a vendégeknek. A söröző kerthelyiségét ugyanis az épület túloldalán, tényleg a kertben alakították ki.