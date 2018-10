Esélyegyenlőségi játékra gyűjtöttek Mariannával - Az ismert blogger meglátogatta a GEMMA-s diákokat

Az „Új Világ" alapítvány Csongrád megyében segíti a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetben lévő gyerekeket és családokat. Szeged mellett Hódmezővásárhelyen és Makón is tevékenykednek. Legutóbbi jótékonysági akciójukkal makói gyerekeken segítettek. Az alapítvány jótékonysági estjén egy esélyegyenlőségi játék engedélyezésére gyűjtöttek. Gulicska Irén, az alapítvány elnöke elmondta, már megvásároltak egy olyan játékot, amelyen ép és sérült gyerekek közösen tudnak játszani.Korábban már találkozott GEMMA-s diákokkal Lippai Marianna (balról), az intézményben azonban még nem járt. Szegedi jótékonysági estje előtt első útja ide vezetett, ahol örömmel fogadták a kicsik. Fotó: Frank YvetteEz a pillangó a makói Petőfi parki játszótérre került, ám eddig nem vehették birtokba a gyermekek, mert ehhez engedélyre van szükség, amely körülbelül 150 ezer forint. Ezért jótékonysági estet szerveztek Szegeden, amelynek vendége Lippai Marianna volt.A műsorvezető és blogger hosszan tartó, súlyos betegség után vesztette el a kislányát, Dominikát. Kislánya – ahogy ő fogalmaz – 8 éve ment előre, az őt ért tragédia után döntött úgy, kiírja magából bánatát, és segít másokon. Életkedvelő oldalán naponta ad tanácsokat, emellett küldetésének érzi, hogy fogyatékkal élő gyerekeket, családokat látogasson meg, kérjen számukra segítséget. Így nem is volt kérdés, hogy szegedi estje előtt meglátogatja a GEMMA Fejlesztő Nevelés–oktatást Végző Iskola, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola gyermekeit.– Néhányukkal már találkoztam korábban egy sajátos divatbemutatón, azóta követem a sorsukat, ám az intézményben még nem jártam. Ez nekem szívügyem – mesélte Marianna. A gyerekek örömmel, szeretettel fogadták, fotózkodtak vele, főleg Dóri és Jázmin volt aktív.A jótékonysági est témája – a Petőfitelepi Művelődési Házban – is az elfogadás, a szeretet volt. Marianna elmesélte, gyakran találkozik olyan szülőkkel, akik sérült, fogyatékkal élő gyerekeket nevelnek. Arról mesélt, hogyan élte meg, mit tapasztalt ezeken a találkozásokon. Szerinte ezek a gyermekek nem szeretik, ha sajnálják őket, úgy látja, sokan nem tudják, hogyan kell hozzájuk viszonyulni.– Azt tapasztalom, sokan nem mernek ezekkel a gyerekekkel kommunikálni, pedig ők is a közösségünk életéhez tartoznak. Fontos, hogy tudjuk, mit éreznek ezek a szülők, testvérek, és mennyit számít nekik, ha csak beszélgetünk velük, kapcsolatot teremtünk velük – részletezte a blogger. Örömmel tapasztalta, hogy az esten elsősorban egészséges gyermekek szülei vettek részt. Látott már olyat, hogy szülők furcsán viselkedtek egy játszótéren, ahol fogyatékkal élő gyermekek is játszottak, így rossz példát adtak tovább sajátjaiknak. Arra hívta fel a figyelmet, hogy néha elég egy mosoly vagy egy kedves szó. – Fogadjuk el, nem mindenki olyan, mint mi, de attól még teljes értékű – fogalmazott Lippai Marianna.A jótékonysági est telt házas volt, Gulicska Irén örömmel számolt be róla, hogy a szükséges pénz összegyűlt, így a makói játszótéren a sérült és ép gyerekek közösen játszhatnak majd az új játszóeszközön.