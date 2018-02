Ez eddig minden, csak nem tél

Hó csak mutatóban volt, négy centiméternél vastagabbat nem is mértek, az is hamar elolvadt – mindössze öt havas napunk volt eddig az idei télen, decemberben négy, januárban egy. (A meteorológusnak az a havas nap, ha reggel kinéz az ablakon, és fehér a táj.) – Esőre „lefordítva" december elejétől 110 millimétert mértünk, ami 40 százalékkal több az átlagosnál – mondta Tóth Tamás.

Már mennek a szivattyúk

Az Ativizig nyolc szakaszából hétnél van I. fokú belvízvédelmi készültség, 15 – ebből megyénkben 13 – szivattyútelep üzemel I. fokú készültség mellett. Ezek február 12-én több mint 300 ezer köbméter vizet emeltek át a befogadókba. A munkára nem a belvíz miatt van szükség, hanem azért, mert a befogadó folyókon levonuló kisebb árhullám miatt megszűnt a gravitációs bevezetés lehetősége. – Az igazgatóság területén nincs jelentős kiterjedésű elöntés, a szántóföldeken is jó a helyzet, csak a semlyékes, szikes területeken figyelhető meg kisebb elöntés – írta megkeresésünkre az Ativizig.

GPS-alapon taposnak

Időnként bele kell menniük a táblába a gépeknek a növényvédelem miatt, s ilyenkor letapossák. Kivéve, ha nem vetnek a keréknyomra, mert már ezt is meg lehet csinálni a költségcsökkentés érdekében. – A GPS segítségével 2 centi pontossággal tudunk vetni, így azt is ki tudjuk számolni, hova esik majd a keréknyom – mondja Szurovecz Ernő, hozzátéve, akkora gépekkel dolgoznak, hogy 30 méterenként elég a két keréknyom. Magyarországon ennél többet masina nem tud, de van olyan tábla és gép a világon, ahol ez 45 méter.

– Az idei tél eddig jóval enyhébb, csapadékosabb és napfényben gazdagabb volt az átlagosnál – foglalja össze röviden az időjárást Tóth Tamás , az Országos Meteorológiai Szolgálat szegedi munkatársa. Hangsúlyozta, az utóbbi kettő ugyan ellentmondásban van, de – ahogy fogalmazott – amikor kisütött a nap, akkor nagyon sütött.December 1-je óta eddig 3 fok közelében volt a középhőmérséklet a szegedi meteorológiai állomáson, de Csongrád megye egészét tekintve is magasabb volt, mint 2,8 fok. Megtudtuk, ennek nagyjából 0 foknak kellene lennie a Dél-Alföldön, és ez a különbség szokatlanul nagynak számít a meteorológiában. A leghidegebb ezen a télen egyébként december 12-én volt, mínusz 7 fokkal, a legmelegebbet február 2-án mérték, akkor 15,6 fokot regisztráltak.Szeged ezen a télen sem hazudtolta meg, hogy a napfény városa, decemberben 95, januárban 96 volt a napsütéses órák száma, és csupán 9, illetve 10 olyan nap volt, amikor egyáltalán nem láttuk a felhőktől.A Karotin Kft. agronómusa, Szurovecz Ernő is hasonló csapadékmennyiségről számolt be, mérőállomásukon 105 millimétert regisztráltak, a téli középhőmérséklet náluk is 3 fok volt. – Nem sok ez a csapadék, sőt még bírná a föld, tavaly ugyanis alig volt több, mint 400 milliméter, miközben 2016-ban 750 hullott – mondja, hozzátéve: belvízről még szó sincs. Szerinte ha időnként van is kisebb-nagyobb „tócsa" a földeken, az gyorsan elszivárog, különösen akkor, ha rendes mélységben művelték meg a földet.Az enyhe időjárás kedvez a gombás kártevők áttelelésének, és a hideg a rovarokat, bolhaféléket sem ritkította meg igazán. – A repceormányossal például biztosan lesz dolgunk – mondja, mire fotós kollégámmal egyetértően bólogatunk. Megtudjuk, ebből a megközelítésből a tavalyi hideg január jobban takarított és sokat spórolt a növényvédelemnek.– Ősszel nálunk is szükség volt a repce regulátoros (szabályozó) kezelésére, hogy ne induljon meg túl korán – mondja a szakember, hozzátéve, Bács-Kiskun megyében több helyen is látott túlfejlődött repcét. Ennek a növénynek nem jó, ha megnyúlik, termésének 80 százalékát ugyanis az oldalhajtásokon hozza. – A repce a növény nyakán legyen erős, a levele nyugodtan elfagyhat – avat be az agrotechnika részleteibe.Megtudjuk, az őszi vetésű kalászosok is rendben vannak, a búza a legtöbb helyen kellemesen és haragosan zöld, 6-8 centiméteres magassága is megfelel az átlagnak. Láttunk ennél sokkal zöldebb és dúsabb táblát is, de arról kiderült, hogy silónak való rozs, és már túlfejlett. Ha erre esik rá a hó, akkor megdőlhet, és berohadhat alatta a növény. A Karotin egyébként 1100 hektár őszi kalászost művel, ebből 800 hektár a búza, repcét pedig 600 hektáron vetettek.