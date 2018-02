Ezrével kellett visszafordítani a románoknak a migránsokat

A román katasztrófavédelem is készül

Megháromszorozódott a migrációs nyomás a román határokon, ezen belül pedig a – Romániából kiszökni próbálók által célba vett – magyar határon az előző évinél ötször több határsértőt állítottak meg – ismertette az MTI a román határrendészet csütörtökön közzétett éves mérlegét. A román határrendészet 5846 határsértőt tartóztatott fel 2017-ben az ország határain: közülük 2840-en illegálisan érkeztek Romániába, 3006-an pedig illegálisán próbálták elhagyni az országot. Ők Magyarországot vették célba.A román határrendészet beszámolója alátámasztja azt, amit korábban már a Délmagyarország megírt, hogy a tapasztalatok szerint már nemcsak a magyar–szerb határ közvetlen közelében tartózkodó migránsok indulhatnak Magyarország, Csongrád megye felé, hanem a korábban Romániába érkezettek is.

Több ezer migránsra számítanak

Csongrád megye lehet az első állomás

Az idén fokozódó migrációs nyomásra pedig már a romániai katasztrófavédelem is készül, ugyanis a szervezet 36 menekülttábor kialakításához szerez be konténereket. Ezt korábban az Adevarul című bukaresti lap írta Cristian Radu ezredesre, az országos katasztrófavédelmi főfelügyelőség parancsnokhelyettesére hivatkozva.A parancsnokhelyettes szerint egy-egy táborban 200 migránst tudnának elszállásolni, azaz ha csak annyian érkeznek majd Romániába, mint ahányan a konténerekben elférnek, akkor is több mint hétezer illegális határátlépőre számítanak a román hatóságok.Megszólalt a kérdésben Nógrádi György is, aki lapunknak azt mondta, hogy a románok alapvető célja a román–szerb határ védelme, ugyanis ha ezt nem tudják biztosítani, esélyük sincs, hogy bekerüljenek a schengeni övezetbe. Ráadásul ha ez nem sikerül nekik, akkor lesz szükség a magyar határon a beavatkozásra, erről azonban „még nem beszél a politika" – tette hozzá a biztonságpolitikai szakértő.Romániába pedig sokan készülhetnek Szerbiából is, ahonnan a magyar határvédelmi rendszer működése miatt már nem vezet egyenes út Magyarországra. A Migrációkutató Intézet szerint jelenleg körülbelül 8-9 ezer migráns várakozhat Szerbiában, akik készek, hogy útnak induljanak akár Románia, onnan pedig Magyarország, Csongrád megye felé.