Fiatalok tanították az időseket: megtanultak tabletet használni, facebookozni

Még Orosházáról is érkezett érdeklődő a Somogyi-könyvtár legújabb programjára, amelyen a modern elektronikai eszközök és az internet világába kalauzolták az időseket. Hétfőtől szerdáig délutánonként tartották a képzést Piri Ildikó könyvtáros vezetésével.– Tizenéve szervezünk informatikai képzést kezdő és haladó szinten, de idén nyáron újragondoltuk az oktatási formát. Úgy vélem, nem elég az asztali gépek használatát megtanítani, mert sokan okostelefont, laptopot vagy épp tabletet használnának. Ezért határoztunk úgy, hogy „fogadóórákat" hirdetünk nyáron – a mostani már a második alkalom volt. Nyilván ezeknek a modern eszközöknek a használatához szükség van egy alaptudásra, amelyet korábbi képzéseinken már sokan elsajátítottak – magyarázta a könyvtáros.Az új programot meghirdették, a korábbi képzéseken részt vevőknek pedig körlevélben elküldték, így jelentkezhettek rá az idősek, akik egy-, illetve kétórás „fogadóórát" is kérhettek.– Segítettünk egy-egy utazás megszervezésben, a vadi új iPhone beállításában, a fotók továbbításában és mentésében, applikációk letöltésében, a régi laptopról az újra történő adatátvitelben, sőt a hirdetésfeltöltésben is. Nyilván a Facebook is érdekli őket, de legalább annyira figyelni kell rájuk, mint a gyerekekre. Igenis el kell mondani, hogy mire ügyeljenek, figyeljék, kivel milyen információt osztanak meg, inkább Messengeren írjanak, ha csak kettőjükre tartozik, és ne az üzenőfalra. Nem az a segítség, hogy kivesszük a kezükből az egeret vagy a telefont, és megcsináljuk helyettük, hanem megmutatjuk, közösen megyünk végig a lépéssoron – fejtette ki Piri Ildikó, hozzátéve, a nyár során mintegy száz nyugdíjasnak segítettek.Vécsiné Tóth Anna ingatlanosként dolgozik, korábban már járt a könyvtár informatikai oktatásán, most azonban okostelefonjával érkezett az órára, valamint a világháló kapcsán is akadt néhány kérdése. – Rendkívül értékes óra, hiszen behozhatjuk eszközeinket, amelyeket mindennap használunk. Ez különösen jó, mert mi már sokat felejtünk, viszont ha a sajátunkon gyakorlunk, akkor jobban megmarad a tudás. A fiatalok pedig nagyon készségesek – értékelte a könyvtár kezdeményezését Vécsiné Tóth Anna.Hat fiatal döntött úgy, hogy a vakációjukból néhány napot segítségnyújtásra szánnak. Van, aki az érettségihez szükséges, 50 órás önkéntes munka részeként, van, aki pedig diákmunkában vállalta a feladatot. Jól látszott, komoly munka ez számukra – ők is sokat fejlődnek közben.– Összehozza a korosztályokat a tanulás, miközben mindannyian nagyon sok pluszt kapunk. Én például sokkal elfogadóbb, toleránsabb lettem, mint korábban. Mindenképp itt maradok önkéntesnek – mondta Nagy Bálint.A most oktatónak állt diákok a jövőben a könyvtár önkéntesei lesznek, és folytatják a júniusban elindult programot.