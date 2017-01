Fődíjas lett a tömörkényes diákok kisfilmje

Tudta?

A GoPro egy elsősorban extrém sportokhoz készült, nagy látószögű mini HD kamera, amit könnyen lehet ruházatra, sisakra, szörfdeszkára, autóra vagy sílécre rögzíteni. Nagyon jó minőségű képe van.

Dóm tér, Dugonics tér, Árpád tér, Kárász utca, Klauzál tér, Anna-kút, Anna fürdő, Szent István tér, nagyállomás, Rókusi körút, új klinika és ELI – ezeket mutatja be a szegedi Tömörkény István gimnázium médiafakultációs diákjainak kisfilmje, mellyel fődíjat nyertek a Fedezd fel Európát! versenyen. A kiíró az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája, a Miniszterelnökség és a magyarországi Europe Direct irodák voltak, és azt kérték, hogy maximum 2 perces alkotást kell készítsenek a fiatalok olyan beruházásokról, melyeket az Európai Unió finanszírozott. A szegediek mindezt látványos köntösbe csomagolták – vélhetően ezzel győzték le az ország összes többi pályázóját.– Tizenkét helyszínt választottunk, az uniós zászló csillagainak számára utalva – mesélte Nagy László mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár. – Tizenkét diák forgatott, ugyanennyien pedig gördeszkás, kerékpáros és görkorcsolyás trükköket mutattak be a kiválasztott tereken, utcákon. Természetesen ez csak a földi forgatásokra igaz, egy repülőgépről ugyanis készültek légi felvételek is.A diákok 12 kamerával és két Go próval dolgoztak, a forgatás egy napot vett igénybe. – Mivel novemberben kellett elkészíteni a filmet, a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy az esős hetekben találjunk egy napsütéses időszakot – mesélte a pedagógus. Az előzetesen megírt forgatókönyv alapján végül több mint 5 órás nyersanyag állt rendelkezésre, ezt kellett 2 percesre vágni.– Decemberben értesítettek bennünket, hogy nyertünk egy budapesti kirándulást – idézte fel az eredményhirdetést Nagy László. – Kicsit csalódottak voltunk, hiszen a fődíjra pályáztunk, de mondtam a diákoknak, hogy ez is szép eredmény. Másnap a Europe Direct képviselője bejött az iskolába, hogy átadja az oklevelet, majd mellé tett egy strasbourgi útikönyvet, hogy az úton nézegessük. Ekkor derült ki, hogy a fődíjat is mi kaptuk.A 24 diák és felkészítő tanáruk május 18-a és 21-e között kirándul majd: busszal Ausztriába és Németországba is ellátogatnak azonkívül, hogy egy teljes napot az Európai Parlamentben töltenek majd más országok nyerteseivel, ahol angolul bemutatják az iskolát, és különböző gazdasági kérdésekről tárgyalnak majd velük, mint a valódi politikusok.