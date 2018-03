Fogorvosok lepték el a belvárost

Három helyszínen is várták az érdeklődőket az egészséges száj világnapján, hogy felhívják a figyelmet a szájüregi egészség jelentőségére. A Dóm téren és a Dugonics téren az SZTE Fogorvostudományi Kara, a hallgatói önkormányzat és a Magyar Fogorvostan-hallgatók Egyesülete szervezésében osztottak szájápolási termékeket és tájékoztatókat azt követően, hogy ebédidőben a rektori hivatal előtt mindannyian egyszerre mosták meg a fogukat.A Széchenyi téren a Magyar Fogorvosok Egyesülete tartott ingyenes tanácsadást és szűréseket. A fogászati ellenőrzések mellett dentálhigiénikus-hallgatók a helyes fogápolást mutatták be, és azzal kapcsolatban is adtak tanácsokat, milyen fogkefét érdemes választani. A rendezvényre egy szűrőbuszt is hoztak, ahol egyúttal kardiológiai, bőrgyógyászati vizsgálatokat és vércukorszintmérést is lehetett végeztetni.– Csodálatos ez a program. Mindig szerettem volna ilyen vizsgálatokon részt venni, de valahogy sosem sikerült – mesélte Illés Tiborné. Az asszonyt Nagy Katalin professzor, a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöke vizsgálta meg a Széchenyi téren felállított sátorban, és megállapította, hogy a régi pótlásai már nem zárnak megfelelően, azokat cserélni kellene. – Biztosan kérek időpontot a klinikán – búcsúzott elégedetten a nő.Pinke Ildikó fogász-szakfőorvos MOK-küldött, elmondta, a program célja az volt, hogy a fogászatot ne csak terápiás céllal vegyék igénybe az emberek. – Arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy célszerű prevenciós céllal félévente felkeresni a szakembereket.