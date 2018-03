Folytatja a társastáncot a balesetben megsérült lány - Szinte teljesen felépült Vanessza

Fotó: Frank Yvette

Négy hónap alatt sokat erősödött Vanessza. Fotó: Frank Yvette

– Régen sem voltam elégedett magammal, de most főleg nem – mondta mosolyogva Burkus Vanessza, amikor arról kérdeztük, hogyan látja saját állapotát. Ahogy megírtuk, tavaly nyáron súlyos autóbalesetet szenvedett Bulgáriában, ahonnan hosszas kálvária után tudták csak szülei hazahozatni az akkor 19 éves, kómába került lányt. Születésnapja előtt költözhetett vissza Szegedre , azóta pedig a Szent Vincent Rehabilitációs Központban foglalkoznak vele. A családnak nem kell fizetnie a magánintézményben: az alapító Détári Vilmos már akkor felajánlotta segítségét, amikor Vanessza még kómában volt.Az elmúlt négy hónapban Vanessza mindennap járt rehabilitációra, amelynek eredményeként rengeteget fejlődött.– Nagyjából 90 százalékos állapotban van, sokat erősödött. Most már olyan gyakorlatokat is el tud végezni, amelyeket sportolóknak szoktunk adni – mondta Lengyel Dóra gyógytornász.– Már csak finomhangolásokat kell végezni, például a bal lábát erősíteni, és az egyensúlyát fejleszteni.Vanessza a hagyományos, izmokat átmozgató tornák mellett azokkal a robotokkal is dolgozik, amelyek Magyarországon egyedül ebben az intézményben érhetők el. A legmodernebb rehabilitációs berendezésekkel egyensúlyát és memóriáját is tudják fejleszteni.A gépek mindegyike számítógépes játékokhoz kapcsolódik, így észrevétlenül, szórakozás közben tudnak a betegek rehabilitálódni. Persze csak ha sikerélményük van. Vanessza beismerte: ha valami nem megy neki, gyorsan elmegy a kedve a játéktól.Ottjártunkkor például egy billegő lapon állva kellett különböző irányokba dőlve irányítania előbb egy autót, aztán egy éhes csirkét, végül egy embert, akinek a folyton mozgásban lévő trambulinon kellett maradnia. A trambulinos feladat viszont nem akart összejönni, így inkább áttért kedvenc memóriafejlesztő játékára, amiből már a legnehezebb pályát gyűri.Vanessza lapunknak elárulta, balesete már nem jut eszébe, csak az zavarja, hogy nem olyan, mint régen. – Azt a célt tűztem ki magamnak, hogy tavaszra visszaszerzem egykori önmagamat. A rehabilitáció mellett már angolt is tanulok, szeptembertől pedig ismét iskolába fogok járni.A turisztikai szervező és értékesítő képzést néztem ki magamnak, utána pedig diplomát szeretnék szerezni. A napokban keresek egy társastánctanfolyamot is, hogy folytathassam, amit a balesetem előtt már három évig űztem. Tudom, kicsit türelmetlen vagyok magammal szemben, de szeretném, ha végre visszatérne számomra az az élet, amit a baleset előtt éltem.