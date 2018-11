Gálvölgyi, Hernádi, Kern az ünnepi kínálatban: saját előadásai mellett vendégjátékokra is várja a közönséget a színház

Decemberben, az ünnepek alatt is várja a közönséget a Szegedi Nemzeti Színház, saját előadásaik közül a Szenivánéji álom, a Szaffi és a Valahol Európában kerül színpadra a nagyszínházban. Ehhez még csatlakoznak vendégelőadások is, három budapesti produkció. December 25-én az Orlai Produkció hozza el Hernádi Judit és Kern András közös darabját. A valódi hamisítvány Stephen Sachs amerikai szerző vígjátéka, amelyet nagy sikerrel játszanak mindenhol a világon. A különc és harsány munkanélküli pincérnő, Maude Gutman és Lionel Percy, a művelt, de cinikus művészettörténész sztorija egy Jackson Pollock-festmény felbecsülésével indul.

27-én a L’art pour l’art Mintha elvágták volna című előadása érkezik. Jeleneteket hoznak múltból, jelenből és jövőből. Amikor a néző a jegyet veszi, az a jelen, az előadás viszont még a jövőben van. Ám a műsor alatt a jegyvétel lesz a múlt. A kérdés azonban az, mi történik a kettő után.



A Játékszínből december 28-án érkezik a Legyen a feleségem! című vígjáték. Főhőse Jim Watt, egy brókercég ifjú vezetője, aki több hölgynek is ajánlatot tesz egy este folyamán, hogy lenyűgözze Amerikából érkező házasságpárti főnökét. Végül a fotómodell Helen és a bevállalós Terri helyett a bejárónőt, Ednát fogja ki. Az előadást olyan népszerű színművészek játsszák, mint Gálvölgyi János, Nagy Sándor, Pataki Szilvia, Kovács Patrícia, Lévay Viktória és Tóth Enikő.



A kisszínházban 26-án, 28-án és 29-én Varsányi Anna nyáron az IH Rendezvényközpontban hatalmas sikert aratott Ünnep című, karácsonyhoz is kötődő vígjátékát veszik elő, így a közönség láthatja a színpadon Szilágyi Annamáriát, Csorba Katát, Kárász Zénót és Rédei Rolandot is. 26-án a Karácsonyi dixie gála is várja az érdeklődőket, 29-én pedig a Docpiano Band Hakol Beseder című estjére invitálják a nézőket.