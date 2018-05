Gasztroutcává válik a Kölcsey, cukrászda és török étterem is nyílik - 10 vendéglátóhely egymás mellett a belvárosban

Arab diákokra számíthatnak



Bár senki nem mondta ki, de valószínűleg nem véletlen, hogy a közel száz férőhelyes Sever török étterem pont a felújítás alatt álló Royal Szálló közelében nyitott meg, amelyet, mint megírtuk, egy helyi vállalkozó vásárolt meg, és információink szerint luxuslakásokat alakít ki benne. Két éve azt írtuk, az átalakítás költsége a vételárral együtt milliárdos tétel. Az egyik szegedi ingatlanszakértő szerint a belvárosban új építésű luxusgarzonokat 350–400 ezer forintos négyzetméteráron lehet eladni, és havi 120 ezer forintért kiadni. A szakember szerint ha valóban apartmanlakásokat alakítanak ki a Royalban, azok nagy részét külföldiek fogják kivenni (2016. június 18.: Luxuslakások a Royalban)

Erősítheti a versenyszellemet, ha egyre sűrűbben lesznek az éttermek a belvárosban. Fotó: Karnok Csaba

Míg néhány éve arról írtunk, hogy üres a szegedi belváros, tele van kiadó üzletekkel, a papírfecnikkel teleragasztott kirakatok taszítják a vevőket, néhány év alatt a Kölcsey utca a város gasztronómiai fellegvárává nőtte ki magát.A Reök-palotától a Kelemen László utcáig összesen tíz vendéglátóhelyet számoltunk össze, igaz, ezek közül az egyik még nem üzemel, egy másik pedig ma nyílik. A Maláta kézműves söröző közvetlen szomszédjában nemrég nyílt meg újra a Hági, emellett több kisebb street foodos és egy kocsma is várja a vendégeket, de a belvárosban a Kölcsey utca kínálatát semmi sem tudja felülmúlni.A Reök-palota sarkát hosszú ideje borítja védőfólia, az épületben kívül és belül is lázas munka folyik. A szegedi vendéglátósok között terjedő értesülések szerint egy külföldi vendéglátós tervez exkluzív cukrászdát nyitni az épületben.Az utca első étterme a Sol bistro, amely a felsőbb kategóriára vágyó vendégeket célozza meg. Mellette a fiatalabb korosztály által kedvelt Fröccskocsma található, amit a szemközti oldalon a salátázó The Mayo gyorsétterem és a Fluffy elnevezésű „édességező" követ.A sorban következő vendéglátóhely a Propeller étterem és söröző, amit a tulajdonosa évek alatt futtatott fel egy belvárosi kocsmából főként magyaros ételeket kínáló étteremmé. Az üzletvezető, Csorba József azt mondta, több jó hely több embert vonz a belvárosba, ami mindannyiuknak jó. – A versenyszellemet is előreviszi, hiszen csak a jobbak fognak tudni megélni. Bár vannak átfedések néhány üzlet profilja között, szerintem nem vagyunk egymásnak százszázalékos konkurenciái – mondta az üzletvezető.Velük szemben található a szegedi gyorséttermek egyik állócsillaga, a McDonald's. A Kölcsey és Kárász utca sarkán ma nyílik Szeged legnagyobb török étterme, a Sever. A tulajdonos, Sever Özer tegnap nyitás előtt gyorsan végigvezetett minket a kétszintes, 900 négyzetméteres étteremben, amiben csocsó- és biliárdasztalok is helyet kaptak.– Az a jó, ha jó sok hely van egymás mellett. Párizs belvárosában is jól megfér egymás mellett száz étterem is – mondta a török származású vállalkozó, aki a vendéglátóiparban tapasztalható munkaerőhiányra utalva elárulta, új éttermébe Miskolcról hozatott embereket.A Kölcsey utca túlsó felén a Piano club és a Severnek konkurenciát jelentő Trója ételbár zárja a vendéglátóhelyek sorát.