Győzött, mégsem örül az eltört ujjú művész

A „talaj egyenetlensége" miatt eshetett el Bíró János 2011. december 9-én az egyik szegedi kaszinó előtt. F. J. Zs. nem lökte őt meg, csak kikísérte a helyiségből, aztán elengedte – adta elő álláspontját a Szegedi Törvényszék pénteki tárgyalásán a vádlott ügyvédje. A Szabó András bíró vezette tanács azonban úgy találta, igenis volt ok-okozati összefüggés a „kikísérés" és Bíró János elesése, egyik ujjának eltörése között. Ezért a törvényszék helybenhagyta a Szegedi Járásbíróság tavaly júliusi ítéletét, amely a súlyos testi sértésért 1 év 2 hónap börtönt szabott ki távollétében az Izlandon dolgozó vádlottra, két évre felfüggesztve (2016. július 22.: Most Bírónak adott igazat a bíróság ). A törvényszék most arra is kötelezte a vádlottat, hogy 10 ezer forintos perköltséget fizessen meg a sértett jogi képviselőjének.

Bíró János az ítéletet fásultan vette tudomásul. Azt mondta, polgári pert indít, mert nem tízezer forint kárt okozott neki az, hogy törött, összeforrt ujját nem tudja hajlítani, és nem végezheti rendesen korábbi munkáját. Órásként és képzőművészként dolgozik az Egyesült Államokban.Ügyének alakulását azért követtük, mert eredetileg úgy volt, ügy sem lesz belőle. Az eset után volt rendőrségi nyomozás, de az ügyészség úgy találta, F. J. Zs. nem vádolható azzal, hogy megcsavarta volna János ujját, és ellökte őt. A sértett ezután – magánvádlóként – mégis elérte, hogy eljárás induljon. 2014-ben a Szegedi Járásbíróság sem látta bizonyíthatónak, hogy F. J. Zs. ujjat tört. Bíró János ezután a pótmagánvád lehetőségével is élt, a Szegedi Törvényszék pedig új eljárást kezdeményezett. Ennek most lett vége, jogerős ítélettel. János szerint igazságtalan, hogy miközben ő az eljárás miatt nem utazhatott vissza, a vádlott távol maradhatott. Abban bízik, a kártérítési pert is megnyeri.