Ha kiengednék a Csillagból, akkor is börtönben marad Magda Marinko

Bátyi Zoltán, a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára évekig kutatta Marinko ügyeit.

Fotó: Schmidt Andrea

– Az a hír terjedt el, hogy Magda Marinko jövő januárban szabadulhat a szegedi Csillag börtönből, mert a férfit korábban 25 év fegyházra ítélték, de az így nem igaz – mondta lapunknak Bátyi Zoltán, a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára, aki évekig kutatta Marinko ügyeit. Bátyi Zoltán elmondta, hogy Marinkót életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, aminek az alsó határa 25 év. Ezért – ahogyan az Bene Lászlóval, a skálás gyilkossal is történt – korántsem biztos, hogy kiengedik a férfit, hiszen a bíró dönthet a büntetés meghosszabbításáról, ha úgy ítéli meg, hogy még mindig veszélyes a társadalomra.– Ráadásul Marinko ügyében két ítélet is született, az egyik Magyarországon, a másik pedig az akkori Jugoszláviában. Magyarországon csak az itt elkövetett bűncselekmények miatt ítélték el, a szabadkai és palicsi gyilkosságokért viszont nem. Azokért halálra ítélték, és kérték is a kiadatását, de Magyarországon már akkor sem volt halálbüntetés, és érvényben volt egy szerződés, amelyik szerint nem adhatunk ki olyan országnak bűnözőket, ahol kivégezhetik őket – tette hozzá a sajtótitkár.Azóta már Szerbiában sincs halálbüntetés, így ha Marinkót ki is engednék a Csillag börtönből, nem az utcára kerülne, hanem át kell adni majd a szerb hatóságoknak.Marinko ámokfutása 1993. január 24-én kezdődött a vajdasági Szabadkán. Bátyi Zoltán korábban közölt blogbejegyzésében arról írt, hogy a város egyik ismert ékszerészét akarta Magda bűntársával kirabolni. Úgy tudták, a tehetős férfi elutazott, senki nem tartózkodik a házban. Ám az ékszerész nem merte őrizetlenül hagyni az épületet, ezért megkérte bejárónőjét, Fehér Idát, hogy vigyázzon a házra. Az asszony felriadt a betörők keltette zajokra, de csak néhány szót szólt, amikor Marinko rálőtt, és meggyilkolta.Ezt követően forrósodott fel a talaj a lába alatt Szerbiában, és választott magának új hazát. Szegeden ismerkedett meg egy kecskeméti kereskedővel, H. Antallal, akiről tudta: jelentősebb vagyont halmozott fel nem éppen patyolattiszta üzletekből, ezért érdemes komolyabb akciót indítani ellene. Ehhez azonban fegyverre és jól képzett csapatra volt szükség. Egy szabadkai barátját hívta segítségül, aki három harcedzett szerb férfit, valamint fegyvereket, símaszkokat, bilincseket szállított a szerbiai területen, de a magyar határ közelében lévő Csikérián lévő Marinko-tanyára.A halálosztó brigád itt állt össze először, átszöktek a határon, és beköltöztek Marinko szegedi lakására. 1993. december 19-én autóztak el Kecskemétre, majd este becsöngettek H.-ékhoz. H.-né nyitott ajtót, akit pillanatok alatt megbilincseltek, majd arról faggattak, hol rejtegetik a család értékeit. Miközben Magda megkezdte a kutatást, hazaért a férj egy ismerősével. Marinko ekkor már H. Antaltól követelt pénzt, és mikor számára nem tetsző választ kapott, öt lövéssel végzett áldozatával. A vendég sem menekülhetett meg: Dragutin Kujundzicot is öt lövéssel küldte a másvilágra Marinko. H.-nét ezt követően hat lövéssel ölte meg. A gyilkosságok után aranyat és készpénzt vitt el a halálbrigád, mintegy egymillió forint értékben. Tették mindezt olyan csendben, hogy H.-ék 8 éves kisfia semmit nem észlelt a történtekből, csak hajnali háromkor ébredt fel, és értesítette a rendőrséget. Az aranyak között volt az Omega óra, ami, miután Szegeden eladta, a nyomára vezette a rendőrséget.A gyilkos ezután még Orosházán is lecsapott, sőt sokak szerint a szegedi Z. Nagy családdal is ő végzett, ezzel azonban végül nem vádolták meg.