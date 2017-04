Halálhírét keltették, 90. születésnapját ünnepelte a család

– Meglepett. Ilyen még nem volt! Aranyosak voltak, mindnyájan megkönnyeztük. Még Tompáról is eljöttek az unokahúgomék – újságolta a ruzsai Sánta Péter, akit a minap hagyományosan a polgármester köszöntött fel a 90. születésnapján, vagyis a saját lánya, Sánta Gizella.



Tizenegy éve, az első megválasztásakor a faluvezetőt még csak „a Sánta Péter lányaként" ismerték, most apa és lánya úgy becsülte, fordítva lehet. A nagy ünnepi ebédre, amit a polgármester titokban szervezett, Pestről eljött az ünnepelt fia is a családjával, és az Angliában tanuló unokának is sikerült hazaérnie.



Sánta Péter a hosszú élet titkáról nevetve elmesélte, nem hitte, hogy ilyen sokáig fog élni. Nemigen hisz a babonákban, de tizenegynéhány évvel ezelőtt egyszer csak megszüntette a hivatal a nyugdíja folyósítását. Amikor betelefonált és szóvá tette, megkérték, küldje be a hivatalos halotti anyakönyvi kivonatát, mert a kimutatásuk szerint elhunyt. Amikor elárulta, hogy ő lenne a megboldogult, az ügyintéző elnézést kért, és zavarában azzal viccelődött, hogy sokáig él, akinek a halálhírét keltik. Péter bácsi nem tudja, ettől van-e, de mindenesetre cáfolni nem tudja, csak örül neki. Nap mint nap elolvassa a Délmagyarországot, rendszeresen dolgozik a kertben, de közben – mint mondta – óvatoskodnia is kell, hogy vigyázzon az egészségére. Feleségével tavaly ünnepelték az 50. házassági évfordulójukat.



Péter bácsi, bár korábbi munkahelyén, a téeszben akár a vezetőségnek is kerek-perec megmondta a véleményét, a lányának nem ad tanácsot. „Nincs szüksége rá, tudja, mit csinál" – fogalmazott.