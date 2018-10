Három alkotó betűi a Kass Galériában - Fotók

Három művész mutatta be munkáit: Darázs József és Sejben Lajos képzőművészek, valamint Kóthay Gábor Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus. Utóbbi nevéhez fűződik a világhírű Alkonyat-könyvsorozat logója is. Az írott szó kezdettől fogva izgatja a képzőművészek képzeletét. – Már a reneszánszban megjelennek olyan képek, ahol fontos a szöveg. A betűk mindig is dekoratívak voltak. Ezt közelítette meg három művészünk három irányból – mondta Nátyi Róbert művészettörténész a megnyitón a kiállított képek kapcsán. A tárlat december 2-ig látogatható.