Házi őrizetben marad a Szeviép-vezér

A mostani döntés szerint nem hagyhatja el otthonát, csak hetente háromszor, egy-egy órára, de akkor is csak orvoshoz mehet. Ezenkívül pedig nem találkozhat az ügy többi gyanúsítottjával. Az ítélet jogerős.

Továbbra sem hagyhatja el otthonát a Szeviép korábbi vezetője, akitkülönösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérletével gyanúsítanak – közölte pénteken a Szegedi Törvényszék. A törvényszék mostani ítéletével az elsőfokú bíróság lakhelyelhagyási tilalomról szóló végzését hagyta helyben. A törvényszék szerint fennáll annak a veszélye, hogy ha a gyanúsított szabadon mehetne bárhová, akkor befolyásolhatná az ügyben a bizonyítást, és akár újabb bűncselekményt is elkövethetne, ezért döntöttek a kényszerintézkedés mellett.Az ügyészség korábban azt közölte, hogy a férfi a beruházó és a kivitelező cégben is tulajdonos volt. Ráadásul ő irányította a többi gyanúsítottat, és utasításokat adott valótlan tartalmú teljesítési igazolások kiállítására, valamint a projekt készre jelentésére, és – az ügyészség szerint – az állami támogatás egy részét nem a parkra költötték.A Mini Hungary Park létrehozását még a Bajnai-kormány idején, 2009-ben fogadta el a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség., a beruházást pedig a Szeviép egyik leányvállalata, a MITT Befektetésszervezési Zrt. menedzselte.A botrány idén júniusban robbant ki, amikor az adóhatóság több embert is meggyanúsított azzal, hogy félmilliárd forintot meghaladóan költségvetési csalást követtek el. A megalapozott gyanú szerint egymással összejátszva ötszázötvenmillió forint kárt próbáltak meg okozni az uniós és a magyar költségvetésnek a történelmi Magyarország műemlékeit makettekkel bemutató park kivitelezésekor.