Házi rozsdafarkú - a házban

Fotó: Kuklis István

– Már vártalak. Ketten hátha ki tudjuk terelni! – ezzel fogadott reggel fotóriporter kollégám, és mögötte elrepült a teremben egy házi rozsdafarkú, neki az ablakot védő szalagfüggönynek.Ez a madár sokfelé él, hét alfaját is számon tartják. A miénk az európai, de van külön spanyol, közép-ázsiai, közel-keleti, kaukázusi, pamíri és természetesen – mint mindenből – kínai házi rozsdafarkú is. Eredetileg sziklás területeken fészkelt. Aztán hozzászokott a nagyvárosokhoz is, forgalmas kerületekben ver tanyát, állítólag különösen izgalmasnak találja az építkezések környékét. Nálunk, a Délmagyarország nyomdájában évek óta fészkel egy pár. A kollégák számon tartják, mikor mennyi fiókát sikerült fölnevelnie a párnak.Azt nem tudni, miért gondolta jó ötletnek a mi madarunk, hogy berepül ebbe az üvegkalitkába. Az egyik számítógép monitorán fehér csík jelezte, hogy ott hosszabban időzött. Órák óta benn lehetett már, amikor a kollégám, elsőként, beért. Akkor megriadt – és szerencse, hogy az üvegfalat majdnem végig szalagfüggöny takarja, mert így nem törte össze magát, ahogy szabadulni próbált. (Eszmei értéke 25 ezer forint.)Kinyitottuk neki a vészkijáratot, és ketten kitereltük.