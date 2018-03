Hidvéghi: Szegeden is üres lakásokba telepítené a bevándorlókat az ellenzék

Fotók forrása: Bartók Csaba facebook oldala

A szegedi városvezetésközleménye: A Fidesz fejezze be a hazudozást!



"Szeged Megyei Jogú Városa három év alatt 600 önkormányzati lakást újított fel, hogy rászoruló magyar családoknak segítsen megfizethető otthonhoz jutni.

Szeged nem menekülteknek, hanem legalább öt éve a városban élő, rászoruló magyar családoknak ad kedvezményes feltételekkel bérbe felújított önkormányzati lakásokat. Orbán Viktor mindeközben több mint 20 ezer gazdasági migránst fogadott be. Ráadásul az Orbán-kormány ülügyi államtitkárának beismerése szerint, több mint 1300 menekültet is befogadtak, és ezzel messze túlteljesítetté a „brüsszeli kvótát".

Szeged városvezetése arra éri a Fideszt, hogy a félelemkeltés és a hazudozás helyett inkább arról adjon számot, miért kockáztatja a letelepedési ötvényekkel a magyar emberek biztonságát. Miért engedte be ellenőrizetlenül tízezrével a gazdasági migránsokat, akik özött terroristá , bűnöző és ellenséges ügynö ö is lehetnek.

Szeged és a város lakói arra várnak választ, ki fogja megfizetni azt a büntetést, amit a kormányfő vejének csalássorozata miatt szabnak majd ki hazánkra. Azt szeretnénk megtudni, mennyibe került a magyar adófizetőknek a svédországi rénszarvas reptetés. És arra vagyunk íváncsiak, hogyan bízhattá a megyei jogú városok fejlesztésének ügyét egy olyan emberre, akiből egy csengeri háztartásbeli asszony is önnyű szerrel bohócot csinál.

Szeged Megyei Jogú Városának vezetése arra éri a Fideszt B. Nagy Lászlót és Bartó Csabát, hogy április 8-ig ne hergeljé tovább városunk lakóit újabb hazugságokkal. Szegedi emberek biztonsága nem kampányfogás témája."

– Az ellenzék Szegeden is üres lakásokba telepítené a bevándorlókat – közölte az Északi városrészben tartott sajtótájékoztatóján Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Azt mondta, Németországban és más nyugat-európai országokban is ez történt, hiszen a tömeges migráció miatt helyet kellett biztosítani a bevándorlóknak. Hazánkban ugyanez történne, és a főváros után elsőként a nagy vidéki városokban keresnének helyet. Hidvéghi Balázs úgy látja, Szeged különösen ki van téve ennek a veszélynek, hiszen közismerten bevándorláspárti, baloldali vezetője van a városnak.Újságírói kérdésre kijelentette, az ellenzék folyamatosan hazudik az embereknek a bevándorlással kapcsolatban. – Amikor Botka László az MSZP miniszterelnök-jelöltje lett, azt mondta, lebontaná a kerítést, s első útja Brüsszelbe vezetett, hogy ott is biztosítsa a bevándorláspárti erőket politikájáról – emlékeztetett.Kitért arra is, hogy Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének megbízásából Vágó Gábor, az LMP országgyűlésiképviselő-jelöltje már elkezdte összeírni a Magyarországon üresen álló lakásokat. Hozzátette, Karácsonyék már évekkel ezelőtt azt javasolták, hogy üres laktanyákba kellene a migránsokat beköltöztetni. Az üres laktanyák mellett beszéltek üres önkormányzati lakásokról is. Szerinte az önkormányzati lakások után a magántulajdonban álló üres ingatlanok következnének, erre több példa is van nyugat-európai országokban.Bartók Csaba, Csongrád megye 1-es választókörzetének Fidesz–KDNP-s országgyűlésiképviselő-jelöltje azt mondta, több ezer emberrel beszélt a kampány során, s azt tapasztalta, a szegedieket aggodalom tölti el a migránshelyzet miatt. – Félelemmel vannak a Brüsszel által ránk erőszakolt kvóta miatt. Jelenleg az európai Bizottság 10 ezer ember betelepítéséről beszél, de tudjuk, ez könnyen megtöbbszöröződhet pár év alatt – részletezte. B. Nagy László, a 2-es körzet kormánypárti országgyűlésiképviselő-jelöltje arról számolt be, Szegeden jelenleg egyetemistákkal szondáztatják a lakosságot, s a kérdések egy része arra vonatkozik, hogy ki milyen bőrszínű bevándorlóval tudná elképzelni a társas együttlétet Szegeden.