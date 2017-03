Holtából támad fel a Tisza - Bicikliút, rehabilitáció és aszfaltozás Délikertben

2,9 milliárd forintból valósul meg 2020-ra a ma még büdös és gusztustalan gyálai Holt-Tisza rehabilitációja. Fotó: Kuklis István

– Választókerületem a város egyik legdinamikusabban fejlődő része, köszönhetően az itt élők tehetségének és szorgalmának – mondta Nógrádi Tibor – A látványos fejlődés mellett komoly közösségi élet jellemzi a területen élőket sok-sok programmal, szolidaritással és egymásra figyeléssel – mondta Nógrádi Tibor (Fidesz–L. É. T.). Ezúttal a nagyobbik kormánypárt szegedi elnökét szembesítettük ígéreteivel, amit lapunk Fogadóóra-sorozatában tett Kecskés- és Klebelsbergtelep, Szentmihály és Gyálarét lakóinak.

A Varsa utca útburkolat-problémája becsületbeli kérdés – mondta másfél éve Nógrádi Tibor. Az utcában 15 évvel a csatornázás után sincs megfelelő minőségű út, de közel már a felújítás időpontja. Fotó: Kuklis István

– Számtalan olyan hosszú távú beruházásról tudok beszámolni, amely még ebben a ciklusban valósul meg, és meghatározza az itt élők életkörülményeit és lehetőségeit. Tavaly már megtörtént a Szeged-Kecskés és Szentmihály közötti bicikliút teljes rekonstrukciója, valamint decemberben megszületett a kormányhatározat a Holt-Tisza „Fekete víz" nevű bögéjének rehabilitációjáról. Ez önmagában egy 2,9 milliárd forintos fejlesztés, aminek egész Szeged látja majd környezeti hasznát. Jelenleg a kivitelezés tervezési szakában vagyunk, 2018-ban indulnak a munkagépek, a megvalósulás határideje 2020 áprilisa – közölte Nógrádi Tibor.

Szintén milliárdos beruházás lehet a Szeged–Röszke országút teljes hosszának újraaszfaltozása, amely bekerült a kormány úgynevezett „100 milliárdos útfelújítási programjába". – Nem állunk ilyen jól a város legelhanyagoltabb utcái közé tartozó Sipos Iván utca, Varsa utca és Örvény utca szilárd burkolásával és a járdák javításával. Itt még nincsenek konkrét határidők. Erre a feladatra az utca lakosaival a napokban alakítottunk egy civil szövetséget, és felvettük a kapcsolatot Nagy Sándor alpolgármesterrel, hogy még ebben a ciklusban fel tudjuk számolni a Szegedhez méltatlan állapotokat – magyarázta a képviselő.Továbbra is ígéri, hogy körzetében 2019-re az öt, még befedetlen buszmegállót sikerül fedetté tenni. – Ha már buszközlekedésről beszélünk, reményeim szerint rövidesen sikerül megszüntetni a 76-os busz útvonal-változtatásával okozott kellemetlenséget, és egy év után Móraváros visszakapja 13-as járatát, Szentmihály és Kecskéstelep pedig a régi útvonalú 76-osát – mondta Nógrádi Tibor. A képviselő beszélt a Kecskéstelepi-Szabadkai úti vasúti-közúti kereszteződésről is. – A nyitottsorompó-mozgalom tovább él. Az aluljáró-építés feltétele egy olyan új szegedi önkormányzat, amely felismeri és megoldja ezt a problémát. Most csak annyit tehetünk, hogy egy közlekedési lámpát telepítünk Kecskéstelepre. Ennek az előkészítését ez év elején megkezdtük – mondta.