Csongrád megye - Szeged környékén az elmúlt évtized talán legszebb meggytermésének örülnek a gazdák, és a minőség szerencsére mennyiséggel is párosul. A Mars téren 300 forintért már igazán tetszetős gyümölcsöt kínálnak, veszik, viszik is a háziasszonyok. Ha valamiből idén lesz lekvár, akkor a meggyből biztosan - az ínyencek a pálinkában is bízhatnak.