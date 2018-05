Így vérzik el a diófa - fotó

Amióta kivágták, ilyen nedves a föld körülötte. Fotó: Török János

Olyan vékony volt, amikor a szomszéd hozta, mint egy filctoll, nem is nagyon bíztak abban, hogy megfogja. Azért elültették, hátha lesz belőle valami. Lett, megerősödött, mostanra már többzsáknyi diót adott, és hűvös is volt alatta. Mégis muszáj volt kivágni, mert egyre több gond volt vele. Megnyomta a gyökere a szennyvízakna oldalát, tetejét, és már a járdát is elkezdte fölemelni. Féltek, hogy rádől a szomszéd házra. Az ereszcsatorna is mindig tele volt a leveleivel. Két hete kivágták, azóta ilyen nedves a tönkje és a környéke.A nedvkeringés nem áll le azzal, hogy kivágják a fát, ez a dióra különösen jellemző.A gyökere továbbra is nyomja föl a nedvességet. Azért is csak mély alvó állapotában szabad metszeni, mert különben képes „elvérezni" – mondja a megkérdezett kertész. Ez a nedvedzés jó ideig eltart még, lelkiismeret-furdalást okozva a gazdának. A tanulság az, nemcsak azt kell meggondolni, mikor vágjon ki egy fát az ember, hanem azt is, hová milyen fajtát ültessen.