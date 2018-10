Ismét nyugodt körülmények közt mozizhatunk - megállapodott a Belvárosi Mozi és a Grand Café

Szabó Éva Andrea, a mozi és Lengyel Zoltán, a Grand Café vezetője közölte, arra a konszenzusos megoldásra jutottak, hogy a Belvárosi mozi homlokzata előtt – a Vaszy Viktor tér és a Deák Ferenc utca találkozásánál – található kijelölt dohányzóhely ezentúl közös lesz, így a Csőke József terem környékén a dohányzás tilos.

A vendéglátóegység és a mozi közös közleménye szerint sikerült a napokban tisztázni az ügyet egy közös megbeszélés keretében, hiszen mindannyian azt szeretnék, hogy a közönség jól érezze magát Szeged legszebb mozijában és egyik legjobb szórakozóhelyén, a Grandban is. Mint írták, az utóbbi időben bebizonyosodott, hogy a Csőke József terem bejárata melletti utcarész nem alkalmas dohányzásra kijelölt helynek, ugyanis a nézőket zavarja az utcáról beszűrődő zaj. Emellett a Grand Café bejáratától jobbra levő lakóház előtt sem lehet dohányozni a lakók nyugalmának megzavarása nélkül.A Grand Café lépcsőházából átszűrődő hangoskodás is kellemetlenné teszi a mozizást, így a vendéglátóegység arra kéri vendégeit, tartsák tiszteletben a filmszerető városlakókat, és élményüket zajkeltéssel ne zavarják. Sőt a megállapodás része volt az is, hogy a kávézó koncertjei csak a legutolsó filmvetítés után kezdődnek majd.