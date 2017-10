Isteni hely lett a Facebook: Attila atya egyenesben közvetíti vasárnapi szentbeszédét

Festett piros szív az arcán

Szelfi. Fazakas Attila atya és az ifjú pár, Vidács Carmen és Dávid a templomi esküvő után.

Fotó: Fazakas Attila

„Jézus téged is hív – de nem mobiltelefonon...". Amikor ez a felirat megjelent egyes templomok kapujában, még gyakran megcsörrenhettek a mobilok más nyilvános rendezvényen is a zsebben, nem csak mise közben. Azóta nemcsak a mobiltelefonok okosodtak, finomodott használatuk kultúrája is. A kapcsolattartás új formáinak terjedésére jellemző, hogy a közösségi oldalon 8167 követője van Jorge Mario Bergoglio, azaz I. Ferenc pápa magyar nyelvű oldalának. Ott áll, hogy közszereplő, hogy 1936. december 17-én született, 77 éves, „konzervatív teológiai nézeteket vall, elutasítja az abortuszt, a fogamzásgátlást, az azonos neműek házasságát és az eutanáziát.Ugyanakkor küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett". A szegénység enyhítéséről és a találkozás kultúrájáról beszélt a pápa tavaly augusztus 29-én Mark Zuckerberggel, amikor a Facebook alapítóját fogadta audiencián. Ezt a lapot a www.vatican.va tartja fönn. Lehet üzenetet küldeni, és érdemes is: „tipikus válaszidő: egy napon belül". Elérhető a közösségi oldalon a korábbi megyés püspök, Gyulay Endre is, akinek 441 digitális ismerőse van.– Én a személyes kapcsolatot tartom a legfontosabbnak – emeli ki Topsi Bálint , a csongrádi Nagyboldogasszony-templom plébánosa, akinek egy festett piros szív látható mosolygó arcán, a Facebookon közölt profilfotóján. Az is nyilvánvaló, hogy praktikusan, lelkészként és magánemberként is használja a közösségi oldalt. Húsvétkor magyar és román nyelven is áldott ünnepet kívánt ismerőseinek. Október 8-án pedig megosztotta az eredményjelző tábla fotóját egy futballtornán. A sokatmondó képről az derül ki, hogy a reformáció 500. évfordulóján megtartott Zákeus Kupán a 60. percben a Kat. Papok–Prot. Lelkészek mérkőzés 4–0-ra állt...

Csak mértékkel!

Megosztott festmény

– A lelkipásztori életemben és a magánéletemben is fontosnak tartom a Facebookot. Mint ahogy életünkben mindent mértékkel kell tenni, úgy ezt is úgy kell kezelni – válaszolta kérdésünkre Fazakas Attila algyői és szeged-móravárosi plébános. – A közösségi oldalnak lelkipásztori életemben és a pasztorációban is hasznát veszem. Esküvők, keresztelők után közös szelfit készítek telefonnal, és minden vasárnap élőben közvetítem a szentbeszédemet. Sokan keresnek meg kérdésekkel, és én nagyon szívesen válaszolok. Egyfajta kihívás egyházunk számára, hogy beépítse a pasztorációba az internet adta lehetőségeket. Ez azért nem helyettesíti a személyes kapcsolatot: rendszerint elküldöm a telefonszámom, és kérem, hogy személyesen találkozzunk. A magánéletemben az erdélyi és a világon máshol élő barátaimmal viszont segít kapcsolatot tartani a Facebook.„Szeged–Csanádi Egyházmegye Kateketikai Iroda" – ilyen zárt csoport is létezik a közösségi oldalon. Tagjai között jó néhány katolikus pap, közöttük a háború utáni úgynevezett lakosságcsere nyomán Pitvarosra került csallóközi katolikus közösség plébánosa, Kasuba Róbert is, 877 ismerőssel. És fönn van a közösségi oldalon a Földeákról elszármazott, Vásárosdombón szolgáló Cseh Péter Mihály atya is – akit a Habony Árpáddal kapcsolatos felhívása miatt a püspöke megkért, ne szerepeljen a médiában. Ez erre az oldalra nem vonatkozik: szemlátomást ez az egyik legfontosabb eszköze közösségszervező munkájának. „Túlságosan szeretem Jézust ahhoz, hogy megértsem" – írta október 9-én egy megosztott festmény fölé. Ez Gustav Klimt Csók című híres képe. „Pedig róla szól ez is" – válaszolta az egyik hozzászóló.