Jönnek az iskolákba az ingyenes tankönyvek - A pótrendeléseket szeptember végétől teljesítik

Már rendezgetik a tankönyveket, de csak majd augusztus 29-én osztják ki a Béke utcai iskolában.

Fotó: Kuklis István

Diákonként 10–12 ezer forintnyi spórolás



Országosan, évfolyamtól függően, a családok 10–12 ezer forintot spórolhatnak meg diákonként. A jövő évi költségvetésben az ingyenes tankönyvellátásra 11 milliárd forint szerepel. Az iskolakezdést az ingyenes tankönyvek mellett a Pénzügyminisztérium döntése is segíti azzal, hogy a szeptemberi családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás, illetve a gyermeknevelési támogatás idén is hamarabb jön. Azoknak, akiknek bankszámlára érkezik, augusztus 27-én írják jóvá, és a posta is ezen a napon kezdi meg a kézbesítést.

Idén 12,5 millió tankönyvet rendeltek az ország oktatási intézményei – a csomagok kiszállítása augusztus elsejétől a hónap végéig tart, így minden iskolában zökkenőmentesen indulhat a tanév. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) üllői raktárában tartott sajtótájékoztatón Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára azt mondta, sokkal minőségibb, új generációs tankönyvek jöttek létre, amelyek fejlesztésébe bekapcsolódtak a diákok, a tanárok is, és ezek a fejlesztések folytatódnak. Kiemelte, az állami tankönyvellátás tette lehetővé, hogy az elsőtől a kilencedik évfolyamig minden – összesen több mint egymillió – diák ingyenesen kapja meg a tankönyveket.A szegedi Béke Utcai Általános Iskolában mintegy 510 gyermeknek és családjának jelent segítséget az ingyenes tankönyv. Az intézménybe tegnap érkezett meg a könyvszállítmány.– Idén több mint 6000 új tankönyvet rendeltünk a Kellón keresztül. Alsós és felsős tankönyvek, atlaszok, német- és angolkönyvek, gyógypedagógiai és hittankönyvek szerepelnek a szállítmányban. Nagyon nagy terhet ró az iskolakezdés a családokra. Egy gyermek beiskolázása minimum 15–20 ezer forint. És akkor még nem vettünk a régi helyett új cipőt, iskolatáskát az elnyűtt hátizsák helyett, és nem számoltunk a gyermek kinőtt ruháival, illetve olyan, tanévkezdéskor felmerülő költségekkel, mint az osztálypénz, a tisztasági csomag és más egyebek. Tehát óriási segítség a tankönyvek ingyenessége minden család számára – hangsúlyozta Rácz Bernadett, a Béke Utcai Általános Iskola tankönyvfelelőse.Ebben az iskolában augusztus 29-én vehetik át a tanulók a tankönyveiket. A pótrendeléseket augusztus 21-étől szeptember 15-éig fogadja a Kello, a kiszállítás szeptember utolsó hetétől kezdődik.