Jövő szerdán indul az ötvenedik SZIN, bejártuk a helyszínt - fotók

– Tizenöt évvel ezelőtt, 2003-ban indítottuk útjára Magyarország legrégebbi, legnagyobb hagyományokkal rendelkező fesztiválját, az idén 50 éves Szegedi Ifjúsági Napokat (SZIN). Valóra vált az a reményünk, hogy a modern korban szaporodó fesztiválok idején is sikeres lehet a rendezvény – kezdte Botka László polgármester az újszegedi Partfürdő előtt, ahonnan a jubileumi fesztivál szervezőinek vezetésével sajtóbejárás indult csütörtök délben.

A jövő keddi beköltözés után szerdán kezdődik a SZIN, Szeged nyárzáró fesztiválja, amelyen fellép Sean Paul, a Pet Shop Boys, Jess Glynne, Wilkinson, Faithless, és sokan a hazai élvonalból: Ákostól a Halott Pénzen át Lovasi Andrásig.

a nagyszínpad 55 tonna, a rendezvény 10 színpadán összesen 180 zenei program várja a fesztiválozókat, akiknek kényelméről és szórakozásáról 537 dolgozó gondoskodik. – A felhasznált elektromos kábelek hossza 5,8 kilométer, 13 országból vásároltak jegyet, a legmesszebbről egy 2861 kilométerre lévő finn városból – sorolta. A polgármester végül a szegediek türelmét kérte a fesztivál idejére.

Gázsi, kápolna és medence



A SZIN idei legismertebb külföldi fellépőjét, a Pet Shop Boys szintipop-formációt Neil Tennant, a Smash Hits nevű, angol popzenei lap szerkesztője (énekes) és Christopher Sean Lowe építészmérnök hallgató (billentyűs) alapította 1981-ben Londonban. Aktivitásuk azóta is töretlen. Ők Anglia legsikeresebb popduója, eddig senki nem tudta megközelíteni eredményeiket: az idők során 42 daluk került fel a brit Top 30-as listára, ebből 4 (West End Girls, It's a Sin, Always on My Mind, Heart) listavezető volt, és több mint 100 millió eladott lemezzel büszkélkedhetnek. A sztárduó gázsija 185 ezer euró, azaz 57 millió forint, amelyet már március 22-én elutaltak a szervezők a menedzsmentnek. A szerződés megkötése a szokatlanul magas gázsi miatt közgyűlési jóváhagyást igényelt, amiről a pénzügyi bizottság június 20-án döntött. Az egyik külföldi fellépő – nem a Pet Shop Boys – kérése az volt, hogy a koncert előtt imádkozni szeretne, ezért neki egy mobil kápolnát alakítanak ki a backstage-ben (a színpad mögötti, a közönség elől elzárt területen). Nem hivatalosan megtudtuk, ugyanide egy másik zenekar 12 méteres medencét kért.

Botka már most sikeresnek nevezte a fesztivált, hiszen 30 százalékkal több bérlet és kétszer annyi napijegy fogyott el elővételben, mint tavaly ilyenkor. A Partfürdőn tett rövid séta után az óriásbútorok mellett elmondta,A jubileum alkalmából az önkormányzat 50 millió forinttal támogatta az egyébként évek óta nyereséges SZIN megszervezését, amelyből a korábbinál erősebb marketingkampánnyal népszerűsítették a rendezvényt. A fesztivál főszervezője, Kolonics Erika arra kérte a fesztiválozókat, hogy mivel idén valószínűleg látogatórekordot dönt a SZIN, mindenki időben vegye fel a karszalagját, amit már mától megtehetnek a Felső Tisza-part 2. alatti IH Rendezvényközpontban.