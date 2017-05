Kerítéssel védi a marhákat, ezzel távol tartja a szemetelőt a deszki gazda

Több mint 50 millióba kerül



Bár nem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezeli azt a területet, az állami útfenntartó cégnél is észrevették, hogy mióta áll a kerítés, ott kevesebb a szemét. Kósa Veronika, a cég megbízott kommunikációs osztályvezetője azt írta, tavaly Csongrád megyében az utak mellett összegyűlt hulladék elszállítására és a lerakóhelyi díjra összesen 33,3 millió forintot fizettek ki. A gyorsforgalmi utak melletti szemét összeszedését és az ottani gyűjtőedények ürítését külön számolják, ez 18 millióba került 2016-ban.

– Aki szeretne bemenni azon az úton, szól, és beengedem – mondta Kovács József , a tulajdonosa a legelőnek, amely Deszk felől Klárafalva felé haladva a 43-as úton, jobbról látható, egy kis erdősáv mögött. – Szarvasmarhákat tartok ott. Most negyvenen vannak, hamarosan lesz 20-30 borjú is. Muszáj volt kerítést húzni, villanypásztorral ellátni, nehogy kimenjenek az útra a jószágok.A villanypásztor nem pont a legelőt határolja. Védi a legelő és az úttest között húzódó vékony erdősávot is.Az erdő ugyan másé, de tulajdonosa kérte Kovács Józsefet, hogy így kerítsen. Elsősorban azt szerette volna ezzel elérni, hogy ne fogyjon több fa az erdőből, a kerítésnek azonban lett egy nem elhanyagolható járulékos haszna is. Itt nem lehet többé suttyomban szemetet lerakni, mert nem lehet bemenni az erdőbe.Ez a hely az egyik legrégebbi illegális hulladéklerakó hely volt a megyében. Úgy alakult ki, hogy az erdőnél autós pihenőhelyet alakítottak ki, azaz meg lehetett állni autóval, viszonylag messze a lakott területtől. Ez azzal járt, hogy a közútkezelő hiába rakott ki konténert, az és a környéke, a fák alja nagyon gyorsan megtelt, nemcsak kifliszacskóval, üdítősflakonnal: sezlont, hűtőt, dögöket is lehetett itt látni.2004 augusztusában arról írtunk, hogy a hulladék 70-90 százaléka nem az átutazó külföldiektől, hanem valószínűleg a környékbeliektől származhat. Egy héten hétfőn és pénteken kétszer is megtelt a közútkezelő teherautójának platója a főút mellett itt-ott összegyűjtött hulladékkal, egy jelentős részét ezen a pihenőhelyen kellett összeszedni.Most már tényleg nem hoznak oda szemetet, de még maradt ott valamennyi, a növény takarja. A műanyag nem fog lebomlani egyhamar. Kovács József azt mondta, Baja környékén, a gemenci erdőnél járva látta, hogy aki ott termel, az bekeríti a területét, hogy ne menjenek be a vadak, ne tegyenek kárt a növényeiben. Neki ugyanilyen természetes volt, hogy kerítést húz. És bár nem az volt a célja, hogy távol tartsa a szemetelőket, természetesen örül, hogy így alakult.