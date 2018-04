Kevesebben hagyják az utolsó pillanatra az adóbevallást

Közülük félmillióan változtatás nélkül, 120 ezren némi módosítással jóvá is hagyták a dokumentumot. Ezenfelül 800 ezren a napokban kapják meg a tervezetet postán, amit csak azoknak kell korrigálni, akik eltérést találnak.

Idén eddig jóval többen tekintették meg tervezetüket, mint tavaly, azaz a korábbi évekkel ellentétben sokan nem hagyják már az utolsó pillanatra a személyijövedelemadó-bevallást. A csaknem ötmillió adózó közül azoknak mindenképpen ki kell egészíteniük a tervezetet, akiknek olyan bevételük volt tavaly, amiről a NAV-nál nem lehet adat. Ilyen az őstermelői jövedelem vagy például a lakáskiadásból származó bevétel.



A bevallási határidő idén május 22-ére esik, addig bárki nyithat magának ügyfélkaput, hogy egyszerűen hozzáférjen tervezetéhez, és rendelkezzen adója 1+1 százalékáról. Az elektronikus megoldás mellett természetesen továbbra is van lehetőség a bevallás önálló elkészítésére, illetve papíralapú beküldésére is.