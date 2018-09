Kezdődik a MASZK őszi kollekciója a Szegeden

Táncszínházi produkció, Grecsó Krisztián regényéből készült színpadi mű ősbemutatója és Heinrich von Kleist O. márkinéjának története szerepel a MASZK Egyesület őszi kollekciójában a szegedi Régi Zsinagógában - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



Az alternatív színházi játszóhelyen a sorozat vasárnap Grecsó Zoltán és Simkó Beatrix előadásával indul. A táncos-koreográfus duó Orfeusz és Eurüdiké mítoszát eleveníti meg, a szerelmi történetet a mai viszonyok közé helyezve. Eurüdiké a kortárs világ poklába száműzetik. Ide is követi őt szerelme, ám Orfeusz számára kiismerhetetlen ez a környezet, egyszerre ügyefogyottá és tehetetlenné válik - nincs ereje szembemenni a 21. század világképével.



Megpróbál megfelelni Eurüdiké új ízlésvilágának, de nem képes megtagadni önmagát: a szeretett nőtől teljesen eltérő, lényegileg lassúbb, belső ritmusa nem talál harmóniát megváltozott szerelme hétköznapjaival. Az előadás idén elnyerte a veszprémi A tánc fesztiválja fődíját.



Szeptember 28-án tartják a Grecsó Krisztián Megyek utánad című regényéből készült színpadi mű ősbemutatóját. A 2014-ben megjelent széppróza főhőse, Daru leltárt készít. Miközben fölidézi korábbi kapcsolatait, önmaga régi verzióit, önvizsgálatot tart, megrajzolja saját önarcképét. Az emlékezés pedig nem csak keserédes nosztalgiázás, hanem a homályos múlt és vágyott jövő bizonytalan kimenetelű küzdelme.



Daru kapcsolatai nevelődési, átalakulási szituációkat idéznek elő, miközben feltárul lelkivilága, belső konfliktusai. A MASZK Egyesület, az Orlai Produkciós Iroda és a FÜGE együttműködésében készült darabot Dékány Barnabás rendezte.



A hónap utolsó napján mutatják be a Trojka Színházi Társulás és a Csiky Gergely Állami Magyar Színház O. márkiné című előadását Soós Attila rendezésében. A darab Heinrich von Kleist azonos című, a 18. századi Olaszországban, a porosz-francia háború idején játszódó elbeszélése nyomán született. A színpadi adaptáció az eredeti szöveg narratíváját követi, izgalmas szerepösszevonásokkal három színész játssza el az eredeti műben megírt fordulatos, sokkoló, mégis ma nagyon is ismerős történetet.