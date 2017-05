Kézilabdacsarnokra pályáznak: Kinőtte az iskolai tornatermet az utánpótlás Sándorfalván

Évről évre több fiatal csatlakozik a Tisza Volán SC utánpótláscsapataihoz. Fotó: Kuklis István

Sürgősséggel tárgyalta és jóváhagyta a sándorfalvi képviselő-testület, hogy önrésszel támogatja a Tisza Volán SC pályázatát. Az egyesület kézilabdacsarnok építéséhez kér tao- pénzt. – Két iskolai kisteremben edzhetnek a gyerekek, ahol az alapok elsajátítását, vagyis a szivacs-kézilabdázást megoldjuk – mondta Bartók Csaba, a Tisza Volán SC utánpótlás igazgatóhelyettese.

Tömegsportot szeretnének



– Nagyon jó kezdeményezés, hogy a kézilabdát igyekszik újra tömegsporttá tenni a Tisza Volán SC. Miután a sportágat bevitték terembe, de nem volt hol játszani, elfogytak az edzők és a játékosok – mondta a négy sándorfalvi edző egyike, Sári Dominika. A településen jelenleg 50 gyerek játszik igazoltan a klubnál, de ennél jóval többen edzenek. A számuk évente hússzal nő. A hét-, nyolc- és kilencéveseknek van csapatuk, a tíz- és tizenhárom évesek más település csapataiba járnak. A nagyobbakat péntekenként Mórahalomra viszik edzeni a nagypályára. Heti három edzés után minden hétvégente meccset vívnak, nyáron edzőtábort is szerveznek.

– Egyre több fiatal jön, egyre nőnek, és tízéves kortól már szabványos nagy pályán kellene játszaniuk – érvelt a fejlesztés mellett Bartók Csaba. A klubnak kilenc településen edzenek csapatai, de terme csak egy van: a tavaly épült mórahalmi sportcsarnok. Azért folytatnák a fejlesztést Sándorfalván, mert nagy az iskola, három párhuzamos osztály tanul évfolyamonként, és sokan kézilabdáznak.A klub ötletére első pillanattól vevő volt az önkormányzat, de a saját forrást csak most tudja előteremteni rá, három év alatt három részletben. Gajdosné Pataki Zsuzsanna sándorfalvi polgármester a testületi ülésen elmondta, a fejlesztés összesen közel 467 millió forintba kerül. A város önrésze ebből 150 millió forint; az idei részlet 40 millió, jövőre és utána évi 50-50 millió lesz. Az új létesítmény helyét a Bika-kaszálón jelölték ki, a műfüves focipálya mögött. Az egy önkormányzati telek, és idővel a kézilabdacsarnok is városi tulajdonba kerülhet át az egyesülettől.Ha nyáron döntés születne a sándorfalvi pályázatról, még idén ki lehet választani a kivitelezőt, és jövő őszre állhatna a sportcsarnok. Az épületbe terveznek egy nemzetközi szabványoknak megfelelő, 44 méterszer 24 méteres küzdőteret és egy 280-320 fős mobil lelátót. Emellett két szinten helyeznének el négy játékos- és két játékvezetői öltözőt, kiszolgálóhelyiségeket, mosdókat, büfét, szertárt, tárgyalót, a felkészülést segítő videoszobát, teraszt és a lakosságot is kiszolgáló fitnesztermet. Lesz parkoló és biciklitároló is. A fűtést, hűtést, világítást és meleg vizet napelemek biztosítanák.