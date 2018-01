Kiderült a Rómeó és Júlia szabadtéris szereposztása - mutatjuk!

Mészáros Blanka. Fotó: Nánási Pál

A veronai love story tragikus sorsú szerelmeseit Vecsei H. Miklós és Mészáros Blanka alakítja a szegedi szabadtéri színpadán. A július 27-én, 28-án és 29-én műsorra tűzött Rómeó és Júliát Hegedűs D. Géza rendezi, és többek közt olyan sztárok is feltűnnek a Shakespeare-tragédiában, mint Hegyi Barbara, Szabó Győző, Orosz Ákos és Józan László.A Junior Prima-díjas Vecsei H. Miklós A Pál utcai fiúkban Nemecseket, a Mondjad, Atikám!-ban József Attilát alakítja – a klasszikus Rómeó-alkatú fiatal művész partnere a #sohavégetnemérős című filmből és a Brazilokból ismert Mészáros Blanka lesz.

Vecsei H. Miklós. Fotó: Pejkó Gergő

A Vígszínház közönségkedvenc színésznője, Hegyi Barbara Júlia édesanyját játssza, férjét pedig Szabó Győző, aki a darabbeli feleségével ellentétben már viszatérő vendég a Dóm téren. Rómeó barátai is bezsebeltek már számos elismerést: Benvoliót a Junior Prima-díjas, Barátok közt Tóbiásaként is ismert Józan László alakítja, a vagány Mercutiót pedig Hajduk Károly. Capuletné indulatos unokaöccsét, Tybaltot a szintén Junior Prima-díjas Orosz Ákos formálja meg, akit a #sohavégetnemérős és a Saul fia szereplőjeként is láthattunk.A szép Júlia kezére pályázó Parist Hajdu Steve játssza, akinek humorából A tanúban is kaphattunk ízelítőt. Lőrinc barátként Trill Zsolt, dajkaként Szűcs Nelli, Montague-né szerepében pedig Igó Éva lép majd a Dóm téri deszkákra.