Kisujjnyi uborka nőtt bele az üvegbe: az unoka születésére készült a különleges családi emlék 1967 májusában

A kombinált módszer



A kombinált tartósítási módszer azt jelenti, hogy mesterséges savanyítás során sós-ecetsavas, tejsavas felöntőlével savanyítanak. Lényeges különbség a természetes savanyításhoz képest, hogy az élelmiszer természetes cukortartalma nem alakul át savvá. A mesterséges savanyítás rendszerint hőkezeléssel kiegészítve ad megfelelő tartósságot például az ecetes uborka, ecetes paprika tartósítása esetén.

Nem mindennapi ajándékot készített az én százeszű édesapám – mutatta az üvegbe zárt kincset és apja katonaképét Papp Istvánné. Fotó: Török János

– Nem akarok én ezzel villogni, de százeszű ember volt az én drága édesapám. Úgy is hívták, hogy az ezermester Tóth Géza. Mindenhez értett: az egyik fán háromféle gyümölcs, két alma és egy körte nőtt, boroshordókat is gyártott, házat épített, kutat fúrt – sorolta az egykori ezermester lánya, Papp Istvánné, aki már a röszkei Felszabadulás utcában él.De még mielőtt elköltöztek volna a mórahalmi VII. kerületi tanyavilágból, 1967. május 30. után egy nem mindennapi emléket készített az akkor született unokájának, Papp Istvánné lányának.– Édesapám gondolt egyet, és az unoka jövetelének örömére maradandót alkotott. Fogott egy üres borospalackot, kiment az uborkaföldre, és indástul beletett egy kisujjnyi uborkát, ami befért az üveg szűk száján, és letette a földre. Naponta figyelte, hogyan növekszik a kis uborka, míg néhány nap múlva, mert az uborka gyorsan nő, megtöltötte az üveget a zöldség. Ekkor leválasztotta indájáról, és sós-ecetes lében konzerválta, parafa dugóval lezárta, és lekente viasszal. A mai napig gyönyörű, tiszta a leve – mutatta a rendkívüli születésnapi emléket Papp Istvánné.

Tóth Géza gondosan formázott betűkkel, kézírással örökítette meg a dátumot és az elkészítés helyét a címkén: „1967. termés, ecetes uborka, Tóth Géza, Mórahalom, VII. k. 92.". A palackot azóta nagy becsben tartják a kamrában, és csak néha-néha veszik elő, nehogy valami baj érje.– A lányom iskoláskorában értette meg, hogy milyen ajándékot kapott, és neki is az volt az első kérdése, mint mindenki másnak: hogy tette bele a tata. Volt, aki azt hitte, az üveg alját bontotta meg. Sajnos 1979. augusztus 5-én tragikus halált halt, baleset érte, ezért fájó emlék is, mert édesapámra emlékeztet – mesélte könnyeivel küszködve a nyugdíjas asszony.– Az uborkás palack sorsát nem tudom, öröklődik majd a családban, ameddig tudunk, vigyázunk rá. Valószínűleg továbbadom az unokámnak, aki most 27 éves – mondta Papp Istvánné.