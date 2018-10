Kitakarítják a szegedi belvárost a hétvégén, utakat is lezárnak - mutatjuk, hol

Az október 27-én és 28-án takarítás alá vont utcákban a forgalmi sávok mellett a parkolókat, az útpadkákat, valamint a csapadékvíz-elvezetést biztosító keresztrácsokat is kitisztítja a két önkormányzati társaság. A kézi erő mellett seprűs takarító gépjárművekkel történik az utcák takarítása. Az érintett útszakaszokon a munkavégzések alatt reggel 8 és délután 4 óra között időszakos útlezárásokra, forgalomterelésekre és a parkolás korlátozására kell számítani.A két cég takarítást végző munkatársai az útpályán dolgoznak, ezért kérik a gépjárművel közlekedők türelmét és fokozott figyelmét, valamint alkalmanként segítségét is, hogy rendben és terv szerint fejezhessék be ezt a közcélú, városszépítő akciót.Szombaton a Bocskai, a Török és a Jósika utcában, míg vasárnap a Takaréktár, a Fekete sas, továbbá a Gogol utcában számíthatnak a közlekedők lezárásokra.