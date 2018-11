Közönségtalálkozó: Az utolsó üzlet

Több műfaj vív itt csatát. Ott a mű, a történelem és a színház. Nekünk a saját világunkat kell képviselni, mert abban tudunk érvényeset alkotni, fent a színpadon – mondta Vicei Zsolt. A darabnak nemcsak a történelmi szála a fontos, hanem a kis titkos háromszögek, hiszen a nagytőkés szeretőt is tart. Számtalan fordulatot, egyéni drámát ígér a darab. – Az utolsó üzlet lényegében az életben maradásról szól és a felelősségről – foglalta össze Lukáts Andor. Závada Pál azt is elárulta, hogy míg a darab szinte kész, addig az alapjául szolgáló regényt még nem fejezte be. Sokoldalú a történet, de nemcsak az ügyes üzletkötés példázata van benne, hanem az áldozathozásé is. Nem csupán az életük, hanem az életművük, a gyáruk mentéséről is szól a darab.