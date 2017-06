Lakás-takarékpénztárak: kedvezőbb szabályozás

Megjelent az a jogszabály, amely szerint a lakás-takarékpénztárak az előző hónap végén rendelkezésre álló szabad forrásuk 90 százalékát használhatják fel áthidaló kölcsönre, szemben az eddigi 75 százalékkal.



Gergely Péter, a BankRáció.hu hitelszakértője szerint a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az eddiginél nagyobb összegből hitelezhetnek a lakástakarékok. A szerződéseknél ugyanis nemcsak a 4–10 év után lehet lakáscélú kölcsönt igényelni, hanem a megtakarítási időszak alatt is. – Ezt hívják áthidaló hitelnek, s ebből több kerülhet az ügyfelekhez – mondja a szakember.



A változtatások élénkíthetik a piacot. A BankRáció.hu arra is felhívja a figyelmet, hogy idén júliustól egy másik, a lakástakarékosok számára fontos változás lép életbe: az úgynevezett kiutalási időszak 2 hónapra csökken majd a mostani 3-ról.



Ez azért lényeges, mert az ügyfelek hamarabb juthatnak a megtakarított pénzükhöz. Az állami támogatás miatt a lakástakarék-szerződések feltételei közel azonosak, de nem mindegy, melyik céget választjuk. A szerződéskötési díjakban akár több 10 ezer forintos különbség is lehet, ez pedig komoly összeg ahhoz képest, hogy a 20 ezer forintos havi megtakarításnál 72 ezer forint az éves állami támogatás.



Bár az új módosítások kedvezőbb helyzetet teremtenek, aki rövid időn belül szeretne hitelt, az a lakás-takarékpénztáraktól igényelhető áthidaló kölcsönök feltételeit vesse össze a bankok lakáshiteleivel.



– A pénzintézeti ajánlatok között lehetnek olyanok, amelyek kedvezőbb havi törlesztést biztosítanak – hangsúlyozza Gergely Péter.