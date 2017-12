Liftet építenek a GEMMA iskolában

– Nagyon büszke vagyok a gyerekeinkre. Óriási erőt adott nekünk ez a gálaest: végtelen melegség áradt felénk. Azóta is folyamatosan kapjuk a felajánlásokat a lift megépítéséhez – mondta Péntek Imréné, a sérült fiatalok fejlesztését, foglalkoztatását végző GEMMA iskola igazgatója. – A gálaest teljes bevételét – 1,6 millió forintot – megkaptuk, és azóta is jött már egy egymilliós felajánlás, így összesen már 9,6 millió forintunk van az építkezésre – újságolta az örömhírt.Megírtuk (2017. november 20.: Kampányt kezdenek a speciális játszótérért), az intézményhez felvonót szeretnének építeni, hogy a háromszintes épületben tudják mozgatni a halmozottan sérült diákokat. Most ugyanis csak a földszinten, emiatt zsúfoltabban tudják megtartani a foglalkozásokat, noha az épület másik két szintje is alkalmas lenne erre. A lift kialakításához az épülethez kapcsolva egy külső, liftaknával ellátott lépcsőházat kell felhúzni. Az építkezés 14 milliós költségének előteremtéséhez jótékonysági gálaestet is szerveztek december 2-án a nagyszínházban, amelyre minden jegy elkelt.Az építkezéshez csütörtökön fogtak hozzá. Az igazgató szerint ha a munkákhoz alkalmas időjárás lesz, márciusra elkészülhet a liftaknával ellátott lépcsőház. Azért sürgető minél előbb – legkésőbb április végéig – befejezni az építkezést, mert csak májusban kérhet működési engedélyt rá az iskola, és csak ennek birtokában használhatják a felvonót. Közben a másik régi álom beteljesülése, a speciális játszótér kialakítása is jól halad: ha az időjárás kegyes lesz a sérült fiatalokkal foglalkozó intézményhez, az első három speciális hintát hamarosan birtokba vehetik a GEMMA iskola diákjai.