Magas padkára panaszkodik olvasónk - Parkoljunk óvatosabban! - tanácsolja a környezetgazdálkodási cég ügyvezetője

Olvasónk szerint túl magas a szegély. A szakember azt mondja, minden szabályos, a mai autókat egyre alacsonyabbra építik, ezért parkoljunk óvatosan. Fotó: Török János

– Szépen, óvatosan álltam be a parkolóhelyre a Kálvária sugárút elején, a pizzériával szemben, amikor meghallottam azt a kellemetlen hangot, amikor leér a kocsi alja, és a műanyag súrlódik a betonon. Erre nem számítottam. Nem is értettem, mi történik – mondta olvasónk. Kovács Ferenc autója első lökhárítójának alját karcolta meg a magas szegély, ami a parkolóhelyeket választja el, és fát, bokrokat ültettek bele. Hozzátette, minden bizonnyal nem ő volt az első és nem is ő lesz az utolsó, akinek így sérült meg a kocsija, mert a szegélyek tetején jól látható a sérülés, amit más autósok okoztak. Az egyik szegélykő már ki is esett a helyéről.Kovács Ferenc nem volt rest, végignézte az összes szegélyt és az ott parkoló autókat is. A többit is magasnak találta, és nem kellett sokáig keresgélnie, egy kis Citroënnek el is törte a lökhárító alján lévő műanyag burkolatot a szegély.A Kálvária sugárutat és a 3-as villamosvonalat nyolc éve, 2010-ben újították fel (2010. június 16.: 3-as vonal felújítása: Szeged új Kálváriája).A panasszal Makrai Lászlóhoz, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójához fordultunk, aki elmondta, hogy bár nem ők voltak a kivitelezők, ők csak az „átvett vagyont" üzemeltetik, de minden bizonnyal erre a műszaki megvalósításra vonatkozott az építési engedély.A Közutak tervezése című, 140 oldalas kiadvány pontosan szabályozza a megerősített burkolatot határoló szegélyekre erőírt szegélymagasságot. Ezt az útügyi műszaki előírás 60 és 180 milliméter között határozza meg.– Hozzánk még ilyen jellegű panasz nem érkezett. Úgy gondolom, nagyobb figyelemmel kell lenni ki- és beálláskor, amit ebben az esetben nehezít a párhuzamos beállás és az autók egyre alacsonyabb építése – mondta az ügyvezető. Makrai hozzátette, tapasztalatai szerint padka nélkül már növényzet sem lenne. – A Szentháromság utcai vadgesztenyefasort nem védte padka, így a fák törzsén lévő, lökhárító magasságágában lévő tömeges sérülések a fák pusztulását okozták. A Dugonics téren, a BÁV felőli növényágyás is teljesen kipusztult padka híján az illegális beállások miatt – hangsúlyozta a cégvezető.