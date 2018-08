Már 50 ezren találkoztak a dínókkal - Galéria

Továbbra is óriási siker a szegedi Móra Ferenc Múzeum dinoszaurusz-kiállítása, olyannyira, hogy alig több mint egy hónap alatt elérték az 50 ezres látogatószámot. Az 50 ezredik látogató vasárnap délután érkezett a múzeumba. Lapunkban is beszámoltunk róla, hogy július 31-én a 25 ezredik látogatónak örültek a múzeum munkatársai.A nyári szünetnek köszönhetően nem is kellett egy hónap, hogy ez a szám megduplázódjon, így augusztus 19-én délután ismét egy újabb ajándékcsomag talált gazdára. Nem is került rossz helyre, hiszen három kisgyermek - a 8 éves Mila, az ötéves Bende és a három éves Zétény - örülhetett a dinós ajándékoknak:könyveknek, matricás-albumnak és játékoknak.Karó Krisztián és felesége Éva, lányuk Mila kérésére hozták el gyermekeiket a kultúrpalotába, régóta készültek már rá, hiszen a Móra parkban álló dínók nagy kedvencei a piciknek. A családot Fogas Ottó múzeumigazgató mellett, az intézmény egyik támogatója a Délút Kft. ügyvezetője,Juhász Lóránt köszöntötte, az ezen a napon is teltházas múzeumban.