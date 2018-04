Másfél év alatt perelte ki a pénzét Vendel a biztosítótól - a rendőrség is megállapította, nem ő volt a hibás

Berta Vendel mutatja, hogy a József Attila sugárút és a Római körút kereszteződésében szenvedett balesetet. Fotó: Frank Yvette

– Már az elején sem értettem a biztosító viselkedését. A baleset után ugyanis megállapítottak egy összeget, egy hónap múlva azonban mégis azt közölték, hogy nem fizetik ki a káromat. Ezt igazából semmivel sem indokolták – mondta a Délmagyarországnak Berta Vendel A férfit még 2016 szeptemberében motorozás közben ütötte el egy autó Szegeden, a Brüsszeli körút és a József Attila sugárút kereszteződésénél. A biztosító döntése azért is volt különösen érdekes, mert Berta Vendel a rendőrség szerint nem vétett semmilyen szabályt, és az autós elismerte, hogy ő volt a vétkes, ráadásul több tanú is ugyanezt állította.– Ezután döntöttem úgy, hogy perre viszem az ügyet, hiszen egyértelmű volt, hogy nekem van igazam. Ügyvédet fogadtam, és feljelentettük a biztosítót – mondta a férfi.A per 2017 februárjában indult, és ötször idézték be a bíróságra. A második tárgyalási napon meghallgatták a tanúkat, utána pedig a bíró egy független szakértő kirendelését kérte.– Ennek a költségét is nekem kellett fizetnem, ami százezer forint volt. Ráadásul sok más miatt is pénzt kellett költenem a per kapcsán, amit inkább a családomra szántam volna – folytatta a férfi.Miután a szakértő is megállapította ugyanazt, amit mások is másfél évvel ezelőtt, a bíróság végül Berta Vendelnek adott igazat. Az ítéletben leírták, hogy az eredeti kárértéken kívül az összes felmerülő költséget is a biztosítónak kell fizetnie, ami lényegesen több, mint ha azonnal kifizették volna a robogóban esett kárt.– A pénz már a zsebemben van, a felmerülő költségeket is visszakaptam, de nem vagyok elégedett, a sokáig tartó huzavona miatt. Viszont mindenkinek azt ajánlom, hogy ha úgy érzi, igaza van, ne hagyja magát: nyugodtan szálljon szembe a biztosítóval. Valószínűleg győzni fog az igazság – fogalmazott Berta Vendel.Megkerestük az érintett biztosítótársaságot is, hogy miért nem fizették ki Berta Vendel kárát a rendőrségi vizsgálat lezárulta után, miért volt szükség pereskedni ahhoz, hogy a károsult hozzájusson a neki jogosan járó összeghez, de lapzártánkig nem kaptunk választ tőlük. Ha megérkezik a válasz, közöljük.