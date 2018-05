Még módosították a közbeszerzést - csúszhat a 4-es villamos vonalának felújítása

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy a Modern Városok Program keretében többek között megújul a 4-es villamos déli szakasza. Szeged tömegközlekedésének elektromos alapra helyezésére 9,5 milliárd forintot szán a kormány. A Közbeszerzési Hatóság internetes oldalán a napokban módosították a közbeszerzést, amelyből kiderült, későbbre tolták a tendert.Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester kérdésünkre elmondta, a részvételi ajánlatok benyújtásának kérelmét napolták el két héttel. Ez szerinte teljesen megszokott folyamat, hiszen a pályázati kiírásra az utolsó pillanatban érkeztek be kérdések az ajánlattévőktől. Annak érdekében hosszabbították meg a határ-időt, hogy egy időben érkezzenek meg a válaszok, mindenki egyforma információval rendelkezzen. Arra, hányan érdeklődtek a projekt után, nem kaptunk választ.Az ajánlattételeket június 7-éig várják, ezután bírálják el a beérkezett pályázatokat. Az már biztos, hogy a projekt kormánydöntéssel rendelkezik. Nagy Sándor elmondta, a tervek még idén elkészülhetnek, a tényleges beruházásra 2019-ben kerülhet sor. Ennek részeként a 4-es villamos vonalán kapacitásbővítés várható, valamint három új alacsony padlós járművet is vásárolnak majd. Az alpolgármester hozzáfűzte, ehhez a 4-es Dugonics tértől Kecskésig vezető szakaszát meg kell újítani, hiszen az egyelőre nem alkalmas arra, hogy alacsony padlós jármű közlekedjen rajta.