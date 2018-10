Megkezdődött a belső-tarjáni városrész rehabilitációja

A belső-tarjáni városrészben ötven évvel ezelőtt, 1968-ban készültek el az első lakások – a város egyik legrégibb lakótelepe felett eljárt az idő, most mintegy 1,1 milliárd forint uniós és önkormányzati forrásból korszerűsítik. Szerdán adta át az akcióterületet az önkormányzat a kivitelezést megvalósító két szegedi cégnek, az Alapközmű Kft.-nek és az Éptárker Kft.-nek, ezzel elkezdődött a beruházás. A fejlesztés a József Attila sugárút–Budapesti körút–Szilléri sugárút–Debreceni utca által határolt területet érinti.– Annál szebben nem lehet megünnepelni a születésnapot, mint hogy renováljuk a lakótelepet. A Zöld Város Program keretében megújulnak a parkok és a játszóterek, valamint jóval több fát, cserjét és bokrot telepítünk majd, ezáltal élhetőbbé válik a városrész – részletezte az átadón Botka László polgármester.

Hosszú évek óta jelent kihívást a környékbelieknek a parkolókeresés, erre jelenthet megoldást a most épülő 91 parkoló

– árulta el Kothencz János önkormányzati képviselő a Szamos utcai tízemeletesek mögötti barakknál. Hozzátette, a városrész lakóit már régóta zavarta az épület, amelyet szerdán kezdtek el bontani. – Időszerű volt ez a felújítás, várták a lakók – emelte ki Kothencz János.A projektben megvalósul a Piroska téri és Erős János utcai játszótér, illetve az Építő és Hajlat utca zöld felületeinek rekonstrukciója, megújulnak a Csongor és a Tünde tér közterei és vízjátéka, helyreállítják a József Attila sugárút, a Róna utca és a Retek utca zöld területeit, valamint a Tarján széle utcai tömbbelső nagy játszóterét és pihenőparkját is.A szabadidő aktív eltöltésére alkalmas Piroska téri játszótéri sport- és játékeszközök, valamint a József Attila sugárút és a Tarján széle utca által határolt tömbbelsőben található játszótér és pihenőpark sport- és játékelemei is megfiatalodnak. Emellett felújítják a Pósz Jenő utcai kis játszóteret és sportpályát, az Építő és Hajlat utcai sport- és játékelemeket, gyermek KRESZ-pályát rendeznek be, valamint a Máltai játszótér és sportcentrum is megújul. Közösségi kerteket is kialakítanak a Dandár és a Debreceni utcában, valamint a Táltos Iskola mellett. Az állattartóknak kedvezve két új kutyafuttatót hoznak létre: a Retek utcában és a Budapesti körútnál. Az előbbi helyszínen egy, a környező üzletek kínálatát kiegészítő termékeket forgalmazó, helyi piacot is kiépítenek. Továbbá fogadóterek jönnek létre a József Attila sugárút és a Retek utca sarkán, valamint a József Attila sugárút és a Budapesti körút találkozásánál.