Megoperálták Vanesszát - szerelme hangjára már reagál a kómában lévő szegedi lány

A szegedi idegsebészeti klinikán pénteken délelőtt 11 órakor tolták be a műtőbe Burkus Vanesszát, hogy helyrehozzák törött csigolyáit. A Bulgáriában autóbalesetet szenvedett 19 éves lány operációja jól sikerült: még azt a rögzítő eszközt is levehették róla, amellyel az elmúlt napokban stabilan tartották a fejét. Horn Gyulának volt annak idején ilyen "koronája", amelyet Vanessza is viselt – a fejéhez és a nyakához rögzített abroncsok a legkisebb mozgástól is óvták a sérült részt.



A háromórás beavatkozás során stabilizálták a nyakat, illetve visszaforgatták és rögzítették az elfordult csigolyákat. Az érfestés is mindent rendben lévőnek mutatott, így már nincs akadálya annak, hogy elkezdjék a lány rehabilitációját. Ehhez azonban Vanesszának vissza kell nyernie a tudatát – egyelőre ugyanis még nem nagyon kommunikál a külvilággal.



– Az édesanyja és én hiába beszélünk hozzá, nem reagál. Párjának, Martinnak azonban már sikerült néhány reakciót kiváltania. Úgy is fogalmazhatnék, hogy vele már kokettál – mesélte nevetve az édesapa, Burkus Sándor.



– Amikor kérte, Vanessza ránézett, illetve megszorította a kezét is. De nem vagyunk irigyek, hogy nekünk még nem jutott ilyen. A lényeg, hogy vannak már reakciói, tehát nincs teljesen kómában. Ezt az orvosok is megerősítették, úgyhogy a következő napokban tesztelik is majd.



A műtét után Vanesszát még altatták, ma reggel ébresztik fel ismét.



Az autóbaleset miatt egyébként a család kártérítési pert indított a vétkes sofőrrel szemben, az ügyben egy nemzetközi jogi iroda képviseli őket. Ez az iroda intéz mindent a családnak, valamint a balesetben elhunyt nőnek és a kisebb sérüléseket szerzett Martinnak is. A csoportos kártérítési ügy legalább egy évig elhúzódik majd. A vétkes sofőr a baleset után oda sem ment a sérültekhez, és a mai napig nem kereste a konzulátust, nem érdeklődött Vanessza állapota felől, kihallgatásán pedig csak annyit közölt, hogy sietett, ezért előzött tiltott helyen. Huszonnégy óra fogvatartás után szabadon engedték.