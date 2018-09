Megrongálták az egyik dínót a Móra parkban - Letörték Tüske farkát

Még mindig óriási népszerűségnek örvend a Szegedi Móra Ferenc Múzeum Évmilliók urai című kiállítása. A közösségi oldalakon számos fotót látni, ahol idősek és fiatalok egyaránt fotózkodnak a Móra parkban kiállított három ősállattal. A dinoszauruszoknak már nevük is van, a szegediek pénteken elkeresztelték az állatokat. A három dínó két hónapja birtokolja a parkot, elkerített „ketrecükből" csodálják a várost. A múzeum munkatársai többféle módon is felhívták a látogatók figyelmét, hogy ne nyúljanak a kiállított állatokhoz. A kordonon gondosan elhelyezték magyarul és angolul is azt a felhívást, hogy az állatokhoz tilos hozzányúlni és felmászni rájuk. Úgy tűnik, ezt nem mindenki vette tudomásul, többször is érték a közelmúltban bántalmazások a dínókat.Egy négyfős társaság komolyabban megrángatta a zöld dinoszaurusz farkát nemrégiben, a napokban pedig egy nézelődő letörte a hangokat is adó Brachiosaurus, azaz Tüske farkát. – A videófelvételen látszik, hogy egy egyedül arra járó férfi megrántja, majd letöri a dínó farkának végét – tudtuk meg Hegedűs Anita sajtóreferenstől. Hozzátette, a dinoszauruszok kamerás megfigyelés alatt állnak a nap minden percében. Tüske farkából hozzávetőlegesen egy 10-15 centiméteres darab hiányzik. – Restaurátorunk vizsgálja, hogyan lehet helyrehozni a dínó farkát, és azt is, mekkora értékű a kár – mondta a sajtóreferens.A múzeum hétfőn feljelentést tett az egyelőre ismeretlen tettesek ellen. A munkatársak remélik, hogy a dínók népszerűsége továbbra sem csökken, és a közönség még jobban figyel majd a kiállított példányokra.