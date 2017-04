Mindenki másra mutogat tramtrainügyben

1 forint

Stadler: Komolytalan nyilatkozatok



"A Stadler tisztában van azzal, hogy egy beszerzés becsült értékének bármilyen mértékben történő túllépése kihívások elé állíthatja az ajánlatkérőt, ugyanakkor a tények ilyen mértékű eltorzítását a társaság nem tartja korrektnek. Ennek megfelelően a Stadler komolytalannak tartja azokat a nyilatkozatokat, amelyek a projekt ellehetetlenülését a járművek árának megduplázódásával próbálják indokolni. A társaság leszögezi, hogy a korábbi közbeszerzési eljárásokhoz hasonlóan ezúttal is fair, az aktuális piaci viszonyoknak megfelelő, illetve az ajánlatkérő egyedi igényeit is teljes mértékben figyelembe vevő ajánlatot tett" – írta közleményében a Stadler.

16 milliárd forint

2013 őszén írtuk



"A munkálatok 2015/16-ban startolhatnak, és egy év múlva zárulhat a 17-18 milliárd forintos beruházás. A szerelvények várhatóan 7-8 milliárdba kerülnek, míg a vásárhelyi rész (sínek, villamosítás) kialakítása mintegy 4 milliárdba. (...) Miután az országban elsőként valósulna meg a projekt, ezért ki kell dolgozni a hazai szabályozási környezetet, amely egyben mintaként szolgálna. Ehhez mintegy 229 millió forintra pályáznak, amely 100 százalékos támogatottságú. Emellett még összesen több mint 931 millió forintos pályázat (szintén 100 százalék) benyújtását hagyta jóvá a vásárhelyi közgyűlés, amely a tervek, engedélyek elkészítésére, megszerzésére vonatkozik" – írtuk 2013 októberében a vásárhelyi közgyűlésen elhangzott információk alapján.

Tavaly május 18-án határozatban állapította meg a kormány az integrált közlekedésfejlesztési operatív program (ikop) fejlesztési keretét.Ebben szerepelt nevesített kiemelt projektként a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tramtrain vonalának kiépítése 13,2 milliárd forintos javasolt támogatási kerettel, valamint a nyolc tramtrain jármű beszerzése 10 milliárd forintos javasolt támogatási kerettel. Ezek az összegek aztán bejárták az egész magyar sajtót.A médiaérdeklődés azért is volt nagy a projekt iránt, mert Magyarországon elsőként Szeged és Hódmezővásárhely belvárosa között közlekedhetett volna tramtrain.Azért a feltételes mód, mert Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfő este közleményt adott ki, amelyben azt írta, "nem tudom elfogadni és nem tudom támogatni, hogy a hibás tervezés és előkészítés miatt megkétszereződjön egy beruházás költsége". A politikus közölte: Hódmezővásárhely országgyűlési képviselőjeként és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszterként azt kéri a kormánytól, hogy ne vállaljon kötelezettséget a beruházás megvalósítására az aránytalanul megnövekedett költségek miatt.Szombaton megírtuk, duplaannyiba – vécével 19 milliárd forintba, vécé nélkül 16 milliárd forintba – kerülhet a nyolc tramtrain jármű, amit közbeszerzésen választott ki a MÁV-Start Zrt. A pályázaton csak a Stadler tett ajánlatot, egyenként 6,4 millió eurós (közel 2 milliárd forintos) járművel. A pályázati kiírásban nem szerepelt konkrét összeg, a járművek becsült értékét 1 forintban állapította meg az ajánlatkérő MÁV-Start Zrt. Ez csak technikai dolog, aminek egyszerű a magyarázata a szakemberek szerint. A közbeszerzési törvény értelmében a becsült értéket nem kötelező az ajánlattevők tudtára adni, az EU közbeszerzési hirdetménykezelő felülete (TED) azonban nem engedi megjelenni azon hirdetményeket, ahol a becsült érték rovat nincsen kitöltve.És hogy akkor mennyi volt valójában a járművek becsült értéke? Járművenként 5,5 millió euró (1,7 milliárd forint) – tájékoztatott kedden a Stadler. Ehhez képest a cég ajánlata egy tramtrain járműre 6,4 millió euró (közel 2 milliárd forint) volt, amely a becsült értéket nem közel 100 százalékkal, hanem 16,3 százalékkal lépi túl. Ezért hangsúlyozta azt közleményében a Stadler, hogy nem kerül duplájába a tramtrain járművek beszerzése. Arra egyelőre nincs magyarázat, hogyan lett a kormányhatározat nyolc járműre vonatkozó 10 milliárdos keretéből 8 + 4 járműre kiírt pályázat bő 20 milliárdos becsült értékkel. Forrásaink szerint a kormány még tavaly megemelte a járműbeszerzés összegét 10-ről 16 milliárd forintra, ezért is tehette a MÁV a becsült árat 66 millió euróra (20 milliárd forintra.)– A becsült értéket egy közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő minden esetben csak az ajánlatok benyújtását követően tudja meg, az ajánlatkérő ezt csak a bontási eljárás során hozza az ajánlattevők tudomására. Erről jegyzőkönyv is készül, amit minden ajánlattevő megkap. A Stadler ebből a 2017. február 20-i bontási jegyzőkönyvből – a bontáskor adta le ajánlatát a Stadler – értesült arról, hogy az eljárás becsült értéke 66 millió euró, egységárra bontva 5,5 millió euró – mondta lapunknak Kiss Csaba, a Stadler regionális kommunikációs vezetője. (A MÁV 8 + 4 jármű beszerzésére írt ki pályázatot, ami azt jelenti, hogy a négyet nem kötelező megvenni, a nyolcat viszont igen, ha eredményesen zárják le az eljárást – a szerk.) És még egy nagyon fontos dolog: ha 10 milliárd forint volt a javasolt támogatási keret, akkor a 16 milliárdos beszerzéshez fedezetet kell teremteni, e nélkül ugyanis nem írható alá a szerződés. Ez lehet a MÁV saját forrása vagy kormánytámogatás. Kérdeztük a pluszforrásról a MÁV-ot, de nem kaptunk választ.A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) közleménye szerint a Lázár János vezette Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya az eljárás lezárásakor kiadta azt a tanúsítványt, amely szerint a járműbeszerzés mindenben megfelelt a szabályoknak. E nélkül nem hirdethetett volna eredményt a MÁV.