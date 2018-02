Mindenkinek jut a jóból

Búza Zsolt, Baks polgármestere szerint a fejlesztéseknél a legkisebbektől az idősekig mindenkire gondoltak. Fotó: Török János

- A tavalyi a felkészülés éve volt, 2018 pedig a megvalósítás éve lesz - mondta a Délmagyarországnak Baks polgármestere. Búza Zsolt hozzátette, egy átfogó fejlesztési koncepciót valósítanak meg, amelyben a legkisebbektől az idősekig mindenkire gondoltak.A baksiak rövidesen egy felújított egészségházba járhatnak majd, az óvodában pedig kialakítanak egy új foglalkoztatót és egy sószobát, valamint lesz ott egy nővérszoba is. A legkisebbek pedig egy ,,minibölcsődébe" járhatnak, amit a település az óvodával együtt működtet majd.- Tervben van még egy sportpálya és egy új gondozási központ megépítése is. A gondozási központnak egyébként már vásároltunk egy új autót, hogy minél hamarabb tudjuk kivinni a szociális ellátásban részesülőknek az ebédet - folytatta Búza Zsolt.

Fontos szerepe van Baks életében a piacnak is, amit szintén korszerűsítenek majd. A polgármester szerint ezzel arra ösztönöznék a helyieket, hogy a településen adják el a megtermelt, ám fel nem használt zöldséget, gyümölcsöt.- Vannak olyan pályázataink is, amelyeket konzorciumban nyújtottunk be. Például a Kisteleki járássalközösen veszünk részt egy, a gyermekszegénység felszámolását célzó programban. De nyertünk pénzt útfelújításra is, amit jellemzően a külterületi, jelenleg nem túl jó minőségű útszakaszokra költünk majd. És ami nagyon fontos, hogy mindezeket úgy tudjuk megvalósítani, hogy a településnek nem kellett hitelt felvennie - emelte ki Búza Zsolt.