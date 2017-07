Mozdonyban süt a szakács

Rácz László hat nap alatt elkészítette a 70 kilós mozdonygrillt: vasutassapkában ünnepelte felavatását

– Imádok sütni-főzni, a barkácsolás pedig a kedvenc hobbim – mondta Rácz László.A szatymazi amatőr királyi szakács életéről és hobbijáról korábban lapunk A hét embere rovatában is olvashattak. A 73 éves férfi a napokban készített el egy 70 kilós mozdonygrillt. Több mint egy éve már összeeszkábált egy 300 kilósat is , de az olyan nehéz volt, hogy nem tudta magával vinni a különböző főzőversenyekre.– Az interneten láttam először hasonló mozdonygrilleket. Megtetszett a formája, édesapám pedig vasutas volt. Úgy gondoltam, hogy én is tudok ilyet készíteni – magyarázta. A pofás kismozdonygrillt hat nap alatt készítette el.

– A tartályát egy MÉH-telepről szereztem be, amikor egy markolót bontottak szét. A jármű légtartályát vettem meg, abból lett a kazán. A kéményt szintén a vastelepről szereztem be. Csak a kerekeket vásároltam boltban – magyarázta Rácz László.Régi vágya volt a fával, gázzal és faszénnel is működő mozdonygrill kisebb változatának elkészítése, hogy a különböző főzőversenyeken élőben is meg tudja majd mutatni az embereknek. Az amatőr királyi szakács legközelebb szombaton főz a domaszéki falunapok főzőversenyén.