Műfüves pályával gazdagodott Ruzsa

A műfüves focipálya kialakítása egy szülő ötlete volt, aki korábban maga is ebbe az intézménybe járt. Vass Elvira munkahelye, a Beltast Mórahalom Kft. ajánlotta fel a társasági adóját az Ovi-Sport Alapítványnak. Az általuk adományozott 9 millió forintot egészítette ki az önkormányzat még közel 4 millióval. Sánta Gizella polgármester kiemelte, a közösségépítés egyik fontos lépése ez a beruházás, hiszen nincs fontosabb, mint a jövő nemzedékének fejlesztése. Ugyanakkor a szülők számára is fontos, hogy helyben találhatnak sportolási lehetőséget gyermekeiknek.A sportpálya 70 óvodásnak biztosít lehetőséget a különböző sportágak alapjainak megismerésére. Itt a foci mellett kézi-, kosár- és röplabdázhatnak is a kicsik. – A műfüves, fedett pálya új lehetőséget ad nekünk ahhoz, hogy változatosabb mozgástevékenység közben fejlesszük a gyermekek testi képességeit, hiszen a modern eszközökkel ügyességi játékok, mozgáskoordinációs feladatok gyakorlására is lesz módjuk az ovisoknak – magyarázta Sádtné Papp Ibolya , a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda intézményvezetője