Nagy buli volt Kisteleken

- A fesztivál először a sajt és a bor köré épült, hiszen Kisteleknek van egy sajtüzeme, de azóta átalakult egy gasztronómiai kavalkáddá – mondta a Délmagyarországnak a település éppen kalácsot sütő polgármestere.- Lényeg, hogy merjük megmutatni önmagunkat, akár a főztünkön, vagy az italainkon keresztül. Ebben a fesztiválban az a szép, hogy oda merünk menni a másikhoz, megkóstoljuk, mit főzött, és ezt ők is viszonozzák. Tulajdonképpen eleszegetünk, eliszogatunk, jól érezzük magunkat – tette hozzá Nagy Sándor.És a polgármesternek igaza volt. Mi ugyan kora délután érkeztünk Kistelekre, amikor éppen nem voltak olyan sokan a Sportcsarnokban és körülötte, de a színpadon egy zenekar folyamatosan játszott a csarnokban pedig már javában terítettek az esti vacsorára. Ide egyébként több száz embert vártak. A kitett táblák alapján ott voltak mások mellett a helyi mentősök, a polgármesteri hivatal munkatársai és például a Kisteleki Veteránautós és motoros baráti kör tagjai is.Nem várta meg azonban a vacsorát a Kisteleken született, de azóta Szegeden élő Rácz Sándor.- A feleségemmel jöttem, minden évben kijövünk, csodálatos ez a rendezvény. A polgármester is jó ismerősünk, épp most kaptam tőle abból a kalácsból, amit ő sütött – tette hozzá a férfi.A sportcsarnokban egyébként nem csak vacsoráztak, hanem ott voltak felállítva a kiállítók pavilonjai is. Volt aki saját készítésű sajtokkal, vagy éppen mézzel érkezett Kistelekre, de lehetett házi rétest kóstolni, miközben a látogató a kézművesek portékái között nézelődött.