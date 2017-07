Naponta kell gyógyítgatni a parkolóautomatákat

– Reggelenként többnyire azzal kezdik a szervizes kollégáim, hogy igyekeznek használhatóvá tenni az éjszaka vagy hajnalban elakadt automatákat – mondta el kérdésünkre Majó-Petri Zoltán. Az SZKT igazgatóját azért kérdeztünk, mert a múlt héten egyik reggel a Széchényi téren nem sikerült automatából parkolójegyet vennünk. Úgy gondoltuk, újabb üzemzavar történt a rendszerben, de nem.



Alig két hónapja használjuk a 136 parkolóautomatát, azok máris kaptak hideget-meleget. Egyes, főleg frekventált helyeken lévő automaták érmenyílásába a kis túlzással a kismacskán kívül mindent megpróbálnak bedugni – fogalmazott az igazgató.



Jellemző, hogy sérült érméket is beledobálnak, amelyek aztán elakadnak a gépben – jókora bosszúságot okozva és akár egy óráig tartó „türelemjátékot" adva az SZKT szerelőinek. Olyanra is volt már példa, hogy festékkel fújtak le egy teljes automatát, vagy épp „csak" az érintőképernyőt, amelyet aztán jó ideig sikálhattak a karbantartók, hogy megtisztítsák és újra működőképessé tegyék.



Bár a készülékek vandálbiztosak, előfordul, hogy az érmeelakadások vagy egyéb szennyezés, rongálás miatt egy ideig nem működnek. Ez azonban nem indok arra, hogy megússzuk a parkolójegyet. A Széchenyi térre például ezért állítottak fel nyolc készüléket – mondta el Majó-Petri Zoltán.



Valamelyik biztosan működik közülük, amíg a nem üzemképes automatát javítják és újraindítják. Van lehetőség mobilparkolásra is, tehát valamiképpen biztosan fizethet az autós, ha akar. Kivéve, ha a rendszerben történik üzemzavar, ahogyan az július 3-án előfordult (2017. július 4.: Leálltak az automaták Szegeden).



Hogy az autósok biztosan tudják, hol a legközelebbi automata, amikor egy nem működőbe botlanak, hamarosan matricák kerülnek a gépek hátoldalára, amelyen infografikában pontosan megjelölik ezt. Még azt is ráírják hány méterre van, és mennyi idő alatt lehet gyalog odaérni.