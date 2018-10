Négyen erednek a szemetelők nyomába, bírságolhatnak is: októberben indulhat bevetésre a városi ˝Zöldkommandó˝

Folyamatosan nő a mennyisége



Évről évre emelkedik a szegedi gyűjtőszigetek mellől, a várost körülvevő zöldövezetekből és az utak melletti zöldsávokból összeszedett, illegálisan lerakott hulladék mennyisége. 2011-ben még „csak" 2400 tonnányit kellet elszállítania a városi cégnek, tavaly már 8300 tonnát. Idén csak június végéig 5500 tonna hulladékot gyűjtöttek be az illegális lerakók felszámolásával.

nnek a Kolozsvári téri fának a tövében is gyűlik a szemét. Fotó: Török János

– Nagyon bízom benne, hogy az új egység segítségével sikerül visszaszorítani az illegális hulladéklerakás mértékét Szegeden, ami tavaly 86 millió forintos pluszkiadást jelentett a cégünknek – mondta el Koltainé Farkas Gabriella A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. igazgatója elmondta, az újonnan felállított „zöldkommandó" a jelenlegi tervek szerint legkésőbb október közepétől bevetésre indulhat.Mint megírtuk, a közgyűlés döntött arról, hogy speciális egységet hoznak létre a városi hulladékkezelő cég és a közterület-felügyelet együttműködésével, összesen négy fővel, plusz városi forrást bevonva. Tapasztalt munkatársak látják majd el a feladatkört, olyanok, akik jártasak az illegális hulladéklerakás elleni harcban – közölte az igazgató. A „kommandó" tagjai saját autóval az eddiginél jóval gyakrabban fognak „razziázni" azokon a helyszíneken, ahol állandó problémát okoz az illegális hulladéklerakás. Azt várják tőlük az önkormányzati cégnél, hogy az eddigieknél hatékonyabban lépjenek fel a várost szeméttelepként használókkal szemben. Ebben segítségükre lesznek a rendőrök és a polgárőrök is, akikkel közvetlen és folyamatos kapcsolatban állnak majd.A „zöldkommandóban" dolgozó közterület-felügyelők igazoltathatnak, helyszíni bírságot szabhatnak ki, feljelentést tehetnek, vagy például visszatarthatják az illegális lerakáson ért személyeket, amíg a rendőrök odaérnek, ha azok megtagadnák az együttműködést. A járőrpárosok hulladékgazdálkodástól delegált tagjai pedig hatósági tanúk is egy-egy intézkedésnél.A „zöldkommandó" mellett az illegális lerakás elleni harcban továbbra is használják azokat a kamerákat, amelyeket olyan szelektív gyűjtőszigeteknél szereltek föl, amelyek állandó problémát jelentenek a melléjük kitett vegyes háztartási szemét, veszélyes hulladékok és lomok miatt. Sőt, a kamerák számát bővítik is. A kamerafelvételek alapján egyébként – amelyek rögzítették a szemetelők autójának rendszámát – több per folyik jelenleg is. A hulladékgazdálkodás emellett tavaly több tucat esetben továbbított feljelentést a kormányhivatal felé, amely 5 és 50 ezer forint közti szabálysértési bírságot szabhat ki – mondta el az igazgató.