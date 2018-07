Nehéz jó óvónőt találni Csongrád megyében is: aggasztó pedagógushiány az óvodákban

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodáinak főigazgatója, Tanács Zsuzsanna szerint nálunk még nincs nagy veszély, de már nehéz jó szakembert találni. Fotó: Karnok Csaba

Nemcsak az iskolákban, hanem az óvodákban is komoly fejtörést okoz a pedagógushiány országszerte, jelenleg 760 óvodapedagógust keresnek Magyarországon.A legtöbb helyen lakhatási támogatással és egyéb juttatásokkal próbálják magukhoz vonzani a friss diplomásokat, de a fiatalok közül többen inkább külföldet választják a kedvezőbb bérek miatt. Körülnéztünk a Közigálláson: Csongrád megyében is akad betöltetlen álláshely az óvodákban. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Óvodáinak főigazgatója szerint viszont itt még nincs nagy veszély, de nehéz jó szakembert találni.– Általánosságban pedagógushiány van, amit szerencsére mi most nem igazán érzékelünk, csupán abból, hogy a meghirdetett állásokra korábban húsznál is több pályázó volt, most csupán négy. Én azt látom, hogy sokan inkább a városi óvodákban szeretnének dolgozni, ami egyrészről érthető, viszont így a vidéki óvodákban gond van. Nálunk is volt már, hogy szegedi óvodára váltottak a pedagógusok, de a nehézségek ellenére sikerült megoldani a problémát – részletezi Tanács Zsuzsanna.A főigazgató szerint a hiányt az okozza, hogy a friss diplomások külföldre indulnak bébiszitternek, mert így csak 2-3 gyerekkel kell foglalkozniuk jobb bérért, de a nyugdíjba vonulás és a gyes is előidézheti a problémát.– A nevelési év alatt szinte lehetetlen óvónőt felvenni, de a diplomaszerzést követően könnyebb dolgunk van, akkor sok végzős hallgató keres állást. Viszont többen megriadnak, amikor eljönnek gyakorlatra, és 25-30 gyermekre kell felügyelniük úgy, hogy a családi élet nehézségei hatással vannak az óvodásokra, ez sokszor viselkedészavart okoz, és nehezebben illeszkednek be, így kihívás összekovácsolni a közösséget, a csoportot. Sőt, az évek során olyannyira megváltozott a pedagógus-életpálya, hogy rengeteg teher zúdult ránk. Egy kezdő óvónőnek már az első éve után portfóliót kell írnia, őt pedig egy idősebb kollégának mentorálnia kell, miközben neki is indikátorokat kell teljesíteni, minősítésen kell részt venni, és még sorolhatnám – hangsúlyozza.Tanács Zsuzsanna szerint nem az ellenőrzésekkel van a baj, hanem a mennyiséggel és a milyenséggel, és hogy a szakmaiságot számokban mérik.– Nem panaszkodok, hanem sajnálom a fiatalokat. De ha elölről kezdeném, akkor is ezt a pályát választanám, mert én még tudok a pozitív élményekből táplálkozni, viszont a kezdőket sok kudarc éri. Nagyon nehéz a mai világban óvónőnek lenni – zárta gondolatait a pedagógus.